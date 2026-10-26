Estalla paro estudiantil en la UAQ; toman Filosofía y suspenden clases

Estalló un paro estudiantil en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), luego de que fueran tomadas las instalaciones de la Facultad de Filosofía, situación que obligó a suspender las actividades académicas en el Campus Centro Histórico hasta nuevo aviso.

La dirección de la facultad confirmó la interrupción de clases mediante un comunicado, en el que informó que dará seguimiento a los planteamientos y acuerdos que surjan de la Asamblea de Estudiantes, además de reiterar su disposición al diálogo.

Presuntos alumnos de la institución encabezaron la toma, argumentando abusos y actos de corrupción en la universidad.

Estudiantes de este campus expresaron preocupación por las consecuencias que tendría un paro cuando faltan menos de dos meses para concluir el semestre. También cuestionaron si quienes promueven la medida cuentan con el respaldo mayoritario de la comunidad universitaria.

Entre las inquietudes expuestas figuran señalamientos sobre una posible participación de personas ajenas a la institución y presuntos vínculos entre la movilización y las inconformidades surgidas tras la reciente elección de Rectoría. Estas versiones no han sido confirmadas.

La dirección llamó a mantener el respeto entre la comunidad y evitar la difusión de información no verificada, ante la posibilidad de que la suspensión de actividades se extienda a otras unidades académicas, como Derecho, Medicina y la Escuela de Bachilleres.