CCH pide a padres revisar mochilas desde casa

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) puso en marcha la campaña Mochila Segura desde Casa, con la que busca involucrar a madres y padres de familia en la prevención de riesgos y en la seguridad de los estudiantes, en un contexto de preocupación por el consumo de alcohol y otras sustancias en los planteles universitarios.

La directora general del CCH, María Patricia García Pavón, anunció la iniciativa durante diversas reuniones informativa con padres de familia. En los encuentros se abordaron tres temas prioritarios para el Colegio: seguridad, salud emocional y prevención del consumo de alcohol y otras sustancias entre jóvenes.

La funcionaria señaló que la seguridad escolar requiere la participación de toda la comunidad y explicó que, debido a que los planteles tiene más de 12 mil estudiantes, en promedio, las acciones preventivas no pueden recaer exclusivamente en las autoridades escolares.

Es un acto de corresponsabilidad para tener entornos seguros”, sostuvo García Pavón, quien convocó a las familias y al alumnado a sumarse a las medidas de prevención.

La campaña se suma a las alertas que autoridades de los CCH han expresado sobre el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias entre estudiantes, así como a las dificultades para detectar las distintas formas en que pueden ingresar a los planteles.

Excélsior publicó la semana pasada que en el CCH Sur, por ejemplo, algunos estudiantes esconden bebidas alcohólicas en termos y recurren a aplicaciones de reparto para conseguirlas en las inmediaciones de la escuela.

En tanto, durante una reunión con familias del CCH Oriente, García Pavón refirió que las autoridades diariamente atienden situaciones relacionadas con alumnos que han consumido alcohol u otras sustancias.

En ese contexto, la estrategia Mochila Segura desde Casa busca sumar a las familias a las tareas de prevención

CCH alerta por consumo temprano

Durante la reuniones, García Pavón manifestó su preocupación por los indicadores que apuntan a un inicio cada vez más temprano en el consumo de alcohol y destacó la importancia de reforzar la prevención desde el hogar y la escuela.

La directora general también subrayó que la salud emocional es un componente fundamental de la formación de los jóvenes, pues influye tanto en su desempeño académico como en la construcción de su identidad y en su capacidad para enfrentar situaciones cotidianas.

Por ello, llamó a las familias a generar ambientes que fortalezcan las herramientas emocionales de sus hijos y a mantener una comunicación cercana con ellos.

En este sentido, la directora general del CCH planteó que la formación académica debe acompañarse de acciones que atiendan las necesidades de seguridad y bienestar emocional de los estudiantes, especialmente durante el bachillerato, una etapa en la que comienzan a desarrollar mayor autonomía y a tomar decisiones sobre su vida cotidiana.

La directora general reiteró que la prevención requiere la participación conjunta de autoridades, docentes, estudiantes y familias.