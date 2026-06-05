Paro de la CNTE afecta a millones de estudiantes, advierte México Evalúa

En el marco del quinto día del paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y coordinador de Educación en México Evalúa, advirtió sobre el alarmante impacto que estas movilizaciones tienen sobre el sistema educativo, destacando de manera prioritaria la grave afectación directa a millones de estudiantes en el país.

Al ser cuestionado sobre la cantidad de alumnos que se han quedado sin actividades debido a que sus maestros se encuentran protestando en las calles, Fernández señaló la falta de transparencia de las autoridades federales y estimó el grado de afectación: "Yo calculo que debe ser más de millón y medio, porque simplemente en Oaxaca prácticamente todas las escuelas preescolares, primarias y secundarias no tienen clases".

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, el especialista lamentó la omisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al no reportar de forma oficial las cifras exactas de planteles cerrados en estados como Michoacán, Chiapas, Guerrero, Zacatecas, Yucatán y la Ciudad de México. De acuerdo con Fernández, este silencio gubernamental refleja una preocupante falta de interés hacia el derecho a aprender: "Esa omisión, insisto, con franqueza, lo retrata también de cuerpo entero al gobierno federal, cuando ni siquiera puede poner sobre la mesa para la discusión pública: oigan, esto está afectando el aprendizaje de tantos millones de estudiantes que se están quedando sin clases".

Por otro lado, como segundo tema central, Fernández profundizó en los riesgos institucionales que implican las concesiones otorgadas por el gobierno para frenar las protestas, específicamente la desaparición de la Unidad para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), instancia encargada de evaluar a los docentes para su promoción. El investigador advirtió que ceder ante la exigencia de regresar a las antiguas comisiones mixtas dominadas por el sindicato afectará severamente la excelencia escolar: "Si las promociones van a volver a ser con base en el conecte sindical y no en el mérito en el aula, vamos a tener un problema serio de calidad educativa".

Finalmente, el experto concluyó que la estrategia de la CNTE sigue un camino de 40 años basado en usar las calles y la violencia para obtener rentas económicas del gobierno en turno. Advirtió que resolver el conflicto bajo la vieja dinámica de otorgar recursos extraordinarios "solo es comprar una paz temporal", ya que eventualmente los contingentes regresarán a exigir más prerrogativas, manteniendo en el olvido la discusión sobre la mejora educativa.