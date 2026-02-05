Catean negocio donde presuntamente vendían droga a menores de edad en Saltillo

Un negocio ubicado en la colonia Topochico, en Saltillo, fue cateado por autoridades estatales y federales tras una denuncia anónima por la presunta venta de narcóticos a menores de edad, informó la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

El operativo fue realizado por personal del Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, luego de que una llamada al número de emergencias 911 alertara sobre actividades ilícitas en un establecimiento identificado comercialmente como “Greens”.

Denuncia anónima activó el operativo

De acuerdo con la información oficial, la denuncia señalaba que en el inmueble se comercializaban sustancias ilícitas, presuntamente dirigidas a menores de edad. Con base en estos datos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de cateo correspondiente, la cual fue ejecutada en coordinación con diversas corporaciones de seguridad.

En el despliegue participaron elementos de la Fiscalía estatal, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, quienes resguardaron el perímetro durante la intervención.

Aseguran mariguana y equipo para dosificación

Durante el cateo, las autoridades aseguraron 48 frascos que contenían mariguana denominada “exótica”, cada uno con un peso aproximado de 28 gramos. Según lo informado por Gabriela Carrillo, directora del Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo, dicha cantidad rebasa el límite permitido para consumo personal, conforme a la legislación vigente.

Además, en el lugar fueron localizadas cuatro básculas grameras, utilizadas comúnmente para la dosificación y comercialización de droga, así como diversa documentación relacionada con la operación del negocio.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, a fin de determinar responsabilidades penales.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas derivadas del cateo, ni si el establecimiento fue clausurado de manera definitiva. Las autoridades señalaron que las indagatorias continúan para establecer la posible participación de más personas y confirmar si existían antecedentes de venta de droga a menores.

