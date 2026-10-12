Paran labores policías municipales de Cuernavaca; piden salario de 17 mil pesos

Desde las 7 de la mañana, los 385 elementos de la Policía Municipal de Cuernavaca que debían cubrir el turno de este lunes, se negaron a abandonar el cuartel de esta corporación para exigir que les sea homologado el salario de acuerdo a lo que ha publicado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la Secretaría de Seguridad Federal, que indica que para Morelos, el salario mínimo de un elemento de seguridad debe ser de 17 mil 701 pesos al mes y no 10 mil 200 pesos como lo es ahorita

Por lo menos 43 de los policías presentan graves rezagos en sus salarios y prestaciones, además de que no se les han aplicado los exámenes requeridos para portar arma y tener acceso a un ascenso.

Uno de los policías que decidió guardar en anonimato su identidad detalló que “lleva 15 años que no me arma, ya que “desafortunadamente, ahorita, en este momento, la regidora estuvo diciendo que fue un, un pequeño error de ellos y, desafortunadamente, para mí ese pequeño error han sido 15 años en ganar $5,000 pesos a la quincena. Entonces, no se vale, por qué".

Los policías estacionaron sus patrullas y motocicletas en el perímetro de su cuartel y se negaron a salir a realizar patrullajes, hasta que el alcalde José Luis Urióstegui Salgado y el cabildo de esta Ciudad autorice la aprobación del incremento directo al salario para que impacte al resto de las prestaciones.

Pablo Nivardo Aguilera Casados, secretario de Seguridad en Cuernavaca explicó que hay "instrucciones para que sea la policía vial la que en este momento, desde las 6:00 de la mañana, estén dando los servicios de seguridad en todo el municipio de Cuernavaca y no haya ninguna afectación en la materia y se esté cubriendo el servicio este que viene desempeñando la policía".

Por el momento, los policías de vialidad son quienes realizan las tareas de seguridad y vialidad al mismo tiempo; además de solicitar el apoyo de una mayor presencia de elementos estatales y de las fuerzas federales, para evitar que la ciudad colapse en materia de seguridad.

Les dan 166 años de cárcel por matar a dos policías

Por Carlos Coria

Cuatro criminales fueron sentenciados a 166 años de prisión, cada uno, por haber asesinado a tiros a dos policías estatales y herir a cuatro en un ataque perpetrado durante una emboscada en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria de 166 años y ocho meses de prisión, dictada en contra de cuatro hombres que fueron declarados penalmente responsables por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, cometidos en perjuicio de elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Los homicidas sentenciados son Jorge Alan Z. M., alias "El Navajas"; Josuan David J. B., alias "Comandante 50"; José A. R., y Kevin Alfredo C. A., alias "El Gato", integrantes del grupo criminal de Los Aztecas, cártel de La Línea.

Los sentenciados atacaron a tiros a los agentes el 2 de enero del 2023, en el cruce de las calles Ceramiche y Murano, del fraccionamiento Canto de Murano, en Ciudad Juárez, en el que fallecieron dos oficiales de la Policía Ministerial y otros cuatro policías resultaron lesionados.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, emitió el fallo condenatorio en contra de los acusados, quienes, en la audiencia de individualización de sanciones, conocieron la sentencia que purgarán en el Cereso número tres.

Cabe señalar que, el 29 de abril del año 2025, Elvin Andrés Z. M., quien también participó en los hechos, fue sentenciado a 233 años de prisión, pero el 1 de diciembre de 2025, un Tribunal Colegiado de Alzada le redujo a 160 años la sentencia.