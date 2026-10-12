Fracasa operativo en Totolapan: criminales retienen a ministeriales y fuerza canje de detenidos

Un operativo policiaco en Totolapan para detener a seis generadores de violencia fracasó, luego de que la célula criminal que controla este municipio y el de Atlatlahucan tomó como rehenes a tres elementos de la Fiscalía de Morelos, que usó para intercambiarlos por los detenidos.

Las corporaciones policiacas solo mantuvieron detenido a dos de los criminales, identificado uno como “El Güero” y otro más; el resto fue liberado la misma tarde de este lunes.

La movilización se realizó durante la tarde de este lunes en el acceso principal a Totolapan y distintos puntos estratégicos, con la participación de más de 100 efectivos de la FIDAI, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones policiales.

Durante las acciones, las autoridades habrían ubicado un inmueble donde presuntamente se encontraban seis integrantes de una organización delictiva, entre ellos un sujeto conocido como “El Güero”. En la zona se reportaron detonaciones de arma de fuego.

Reproducir Se registraron balaceras, quema de vehículos, corte de árboles, vigilancia de "halcones" en moto y bloqueo nocturno de la ruta 13 con detonaciones.

Posteriormente, se registró la quema de un vehículo y neumáticos, así como derribar árboles, acciones que buscaban obstaculizar las acciones de las corporaciones. También se reportaron personas lesionadas, una de las cuales llegó a las inmediaciones de una gasolinera, en la entrada del municipio, donde recibió atención y fue trasladada a un hospital.

En distintos puntos se observó a personas en motocicletas, algunas con pasamontañas y cubrebocas azules y negros, quienes presuntamente realizaban labores de halconeo en la zona para el grupo criminal.

Más tarde, se informó que los tres retenidos de la Fiscalía Estatal habían sido liberados, de igual forma los cuatro presuntos delincuentes y alrededor de las 19:30 horas los integrantes de dicha célula delictiva bloquearon los accesos al municipio de Totolapan, mismo que estuvieron a cargo de la ruta 13, cuyos choferes realizaron disparos al aire y quemaron una moto.