Paradoja en la UNAM: miles quedaron fuera, pero 66 carreras no lograron llenar sus cupos

Letras Inglesas, Instrumentista, Planificación para el Desarrollo Agropecuario, Contaduría y Ciencias Ambientales están entre las 66 carreras de la UNAM que no lograron ocupar toda su oferta después del examen de control presencial, de acuerdo con una revisión de los resultados publicados por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

En total, de acuerdo con un análisis de Pedro Zape los resultados permiten identificar 1,459 lugares que quedaron sin ocupar en esas carreras. La cifra forma parte de los 2,024 lugares que la Universidad puso a disposición de los aspirantes no seleccionados en el concurso de segunda opción.

El caso más extremo es Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, en Tlaxcala, que tenía 50 lugares disponibles y no registró a un solo aspirante que presentara el examen de control.

En Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas), de la Facultad de Filosofía y Letras, se ofrecieron 125 lugares y únicamente 30 personas presentaron el examen. Las 30 fueron seleccionadas, por lo que quedaron 95 lugares disponibles.

Le siguen Instrumentista, de la Facultad de Música, con 58 lugares libres; Planificación para el Desarrollo Agropecuario, en FES Aragón, con 53; Contaduría, en la Facultad de Contaduría y Administración, con 48; y Ciencias Ambientales, en la ENES Mérida, con 42.

La lista incluye también carreras de las ENES de Morelia, Mérida y León, así como de las facultades de Filosofía y Letras y Música y distintas FES.

Pero la falta de aspirantes no explica todos los lugares disponibles.

En algunas carreras hubo suficientes personas para ocupar la oferta y, aun así, quedaron espacios vacíos porque el proceso de selección llegó a 40 aciertos, el corte mínimo registrado en el examen de control.

Por ejemplo, en Trabajo Social, en la modalidad escolarizada de la Escuela Nacional de Trabajo Social, hubo 394 aspirantes para 340 lugares. Sin embargo, fueron seleccionadas 332 personas y quedaron ocho lugares disponibles; el corte fue de 40 aciertos.

En Ingeniería Agrícola, de FES Cuautitlán, 78 aspirantes presentaron el examen para 69 lugares. Fueron seleccionados 65 y quedaron cuatro espacios, también con un corte de 40 aciertos.

El nuevo concurso pone esos lugares nuevamente en competencia. La UNAM permite participar a 16,543 aspirantes que presentaron el examen de control y no obtuvieron un lugar, quienes pueden elegir hasta tres opciones.

La asignación se realizará con base en los aciertos obtenidos en el examen presencial, por lo que la posibilidad de ingresar dependerá no sólo de la carrera elegida, sino de cuántos de los aspirantes con mejores resultados decidan competir por cada programa.

Así, la segunda opción muestra una cara distinta del proceso de admisión de este año: mientras miles de aspirantes quedaron fuera de las carreras que eligieron originalmente, decenas de programas terminaron con lugares sin ocupar.