“El Papa León XIV quiere venir a México, pudiera ser en diciembre”

El Papa León XIV “quiere venir a México” y la fecha de su arribo estará en función de los compromisos que ha asumido, declaró el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) Ramón Castro Castro.

Sí, sí. La intención del Santo Padre es que sí, pero están viendo los tiempos, los compromisos; ahora saben que va rumbo a Sudamérica y hay que ver el esquema de trabajo y ver cuándo es más conveniente”, comentó a su salida de la nunciatura apostólica en México.

En breve entrevista, concedida al término de la comida que sostuvieron con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano y el conjunto de los integrantes del consejo del episcopado, monseñor Castro descartó que México se integre a la gira por Sudamérica que realizará el Papa en noviembre de este año.

- ¿Pudiera ser en esta gira?, preguntó la prensa.

No, en esa gira no, tendría que ser después”, aclaró el también obispo de Cuernavaca.

- ¿Para diciembre de este año?

Pudiera ser, todo depende del Santo Padre y del esquema de trabajo que tiene”.

Al tiempo, reconoció el hecho de que en la era del Papa León XIV las visitas pastorales no tardan ya tanto tiempo en organizarse, a lo sumo cuatro o cinco meses.

- ¿La posibilidad se abre para México en ese sentido? se le planteó.

Abierto está, el Santo Padre quiere venir, eso sí les puedo decir”, reafirmó el presidente de la CEM.

Ramón Castro Castro consideró que la reunión con el cardenal Parolin fue “fructífera y muy positiva” para la iglesia católica.

Dijo que le vio contento y que él también salió muy satisfecho de la reunión de casi dos horas en la sede de la nunciatura apostólica.

“Tiene muchas ganas de venir a México”: Sheinbaum

Por Fernando Dávila y Arturo Páramo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este jueves que el Papa León XIV no visitará el país durante su primera gira por América Latina, programada para noviembre, pero aseguró que su gobierno mantiene abierta la invitación para que el pontífice viaje a territorio mexicano antes de que concluya el actual sexenio.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la información le fue comunicada por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, con quien sostuvo una reunión ayer.

En dicho encuentro, la jefa de Estado detalló que el itinerario previsto en dicho viaje contempla únicamente visitas a Sudamérica, particularmente a los países de Perú, Argentina y Uruguay.

Lo que nos informaron es que va a Perú, Argentina y Uruguay, porque son tres países que no visitó el papa Francisco y ahora el papa León quiere dar una continuidad, además de la relación personal que tiene particularmente con Perú porque vivió muchísimos años ahí. El papa Francisco no fue a Argentina, aunque era argentino; entonces, lo que nos informaron es que esos son los tres primeros países que va a visitar de América Latina", señaló.

La presidenta destacó que, pese a que México no figura en esta primera gira, el Vaticano expresó que León XIV mantiene interés en visitar el país, por lo que ambas partes continuarán dialogando para definir una fecha.

Seguimos extendiéndole la invitación. Nos dijeron que sí, que tiene muchas ganas de venir a México y que, en todo caso, lo que se estaría viendo ya es la fecha en la que pudiera venir, pero no hay una establecida todavía", afirmó.

Cabe señalar que la eventual visita del Papa León XIV a territorio nacional ha generado expectativa debido a la importancia que representa el país para la Iglesia católica, pues México alberga a una de las comunidades católicas más numerosas del mundo y mantiene relaciones diplomáticas con la Santa Sede desde 1992.