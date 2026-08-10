Descuido pone en riesgo a menor de 3 años; la encuentran deambulando en calles de NL

Una menor, de tan solo tres años de edad, quien se encontraba caminando sola por la vía pública en Guadalupe, Nuevo León, fue rescatada por un agente de tránsito de ese ayuntamiento.

Los hechos se registraron en calles de la colonia Lomas de Tolteca cuando un agente realizaba un recorrido y se percató que la menor caminaba sola por la avenida Eloy Cavazos.

Ante los hechos, detuvo su marcha y descendió de la unidad para resguardar a la niña. De inmediato solicitó apoyo a la Policía de la Mujer, cuyos elementos se hicieron cargo y comenzaron con las acciones para localizar a sus familiares.

De inmediato se solicitó el apoyo a la Policía de la Mujer, cuyos elementos se hicieron cargo y comenzaron con las acciones para localizar a sus familiares. Cortesía

Los oficiales recabaron información con personas de un negocio cercano y arribó una mujer que se identificó como tía de la niña, quien declaró que se descuidó cuando la tenía bajo su cuidado por lo que salió a la calle.

La niña fue localizada en el cruce de Eloy Cavazos y Manuel Ávila Camacho. La menor fue trasladada a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, para realizar el dictamen médico correspondiente y verificar que se encontraba en buenas condiciones.

Posteriormente, fue entregada a su padre, quien acreditó su identidad y parentesco mediante la documentación correspondiente.