Adrenalina pura: turistas atrapados entre viento y niebla en el Cañón del Sumidero

El paisaje que habían ido a contemplar desapareció en cuestión de minutos. Las paredes del Cañón del Sumidero, en Chiapas, quedaron parcialmente ocultas por la lluvia y la niebla mientras un grupo de turistas navegaba a bordo de una lancha y una tormenta comenzó a golpear con fuerza el recorrido.

Lo que había comenzado como una excursión turística por uno de los escenarios naturales más emblemáticos de Chiapas terminó convirtiéndose en un episodio de tensión. Las ráfagas de viento aumentaron rápidamente, la lluvia se intensificó y la visibilidad disminuyó hasta dificultar la posibilidad de distinguir con claridad el paisaje.

Un video difundido en redes sociales muestra parte de esos momentos. En la embarcación viajaban al menos 15 turistas, quienes aparecen utilizando chalecos salvavidas mientras intentan protegerse de las condiciones meteorológicas.

La tormenta sorprendió a los turistas en plena navegación

En las imágenes, el viento mueve con fuerza el cabello y la ropa de los pasajeros. Algunos de ellos sujetan sus sombreros para evitar que las ráfagas se los lleven, mientras otros bajan la cabeza y buscan cubrirse del impacto de la lluvia.

La escena contrasta con la tranquilidad que normalmente acompaña los recorridos por el Cañón del Sumidero.

El agua, las paredes de roca y el paisaje que suele convertirse en el atractivo principal de la excursión fueron perdiendo protagonismo conforme la niebla avanzó sobre la zona.

Por momentos, la visibilidad se redujo considerablemente, dejando a los turistas prácticamente frente a un muro gris formado por lluvia y neblina.

Granizo, viento y poca visibilidad complicaron el recorrido

De acuerdo con los datos proporcionados, durante la contingencia también se registró caída de granizo. Las condiciones obligaron a los pasajeros a protegerse el rostro y permanecer agachados mientras la embarcación avanzaba.

La combinación de viento, lluvia, granizo y niebla convirtió el trayecto en una experiencia completamente distinta a la que habían previsto los visitantes.

El material audiovisual permite observar la preocupación de algunos pasajeros mientras permanecen juntos dentro de la lancha, esperando que las condiciones mejoraran.

El episodio también evidenció uno de los riesgos de realizar actividades al aire libre en una región donde el clima puede cambiar rápidamente.

La calma llegó después de los minutos de tensión

Pese a la intensidad de las condiciones meteorológicas, no se reportaron personas lesionadas durante el incidente, de acuerdo con la información proporcionada y los reportes de Protección Civil.

La ausencia de personas heridas permitió que el episodio terminara como una experiencia de tensión para los visitantes, pero sin consecuencias personales graves.

Para quienes iban a bordo, sin embargo, los minutos en los que el viento golpeaba la embarcación, el granizo caía sobre ellos y la niebla impedía observar el entorno quedaron lejos de ser un paseo turístico convencional.

El Cañón del Sumidero, un paisaje que cambia con el clima

El Parque Nacional Cañón del Sumidero forma parte del patrimonio natural de Chiapas. Su impresionante cañón es resultado de procesos geológicos que durante millones de años dieron forma a sus paredes y al cauce del río Grijalva.

El área fue decretada como Parque Nacional el 8 de diciembre de 1980 y posteriormente reconocida como sitio Ramsar por la importancia internacional de sus ecosistemas.

El parque abarca una extensa superficie y comprende territorio de varios municipios de Chiapas, cerca de Tuxtla Gutiérrez.

Su atractivo turístico está precisamente ligado a ese paisaje: paredes de roca, vegetación, agua y una geografía que puede observarse desde las embarcaciones.

Sin embargo, la experiencia de los turistas recordó que ese mismo entorno está sujeto a cambios meteorológicos repentinos, particularmente durante la temporada de lluvias.