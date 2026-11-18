El presidente del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro, reconoció que, si la salud del Papa León XIV continúa evolucionando favorablemente, existen posibilidades que el Santo Padre visite nuestro país en algún momento del 2027.

A unas horas de que arribó a México procedente de Perú, país al que acudió por invitación de la Conferencia Episcopal Peruana para estar presente en la visita apostólica del Sumo Pontífice, el también obispo de Cuernavaca compartió algunos de los detalles más importantes de su encuentro con Robert Prevost en la nunciatura apostólica de Lima durante la cena que se llevó a cabo el pasado 12 de noviembre de este año en compañía de varios obispos y de la que también Grupo Imagen dio cuenta en su momento.

En ese lugar, Castro Castro relató que reiteró al Papa la doble invitación para visitar México, primero en el 2031 cuando se cumplen los 500 años de las apariciones de la virgen de Guadalupe a San Juan Diego en el cerro del Tepeyac y, en un segundo momento, mucho antes de la conmemoración religiosa guadalupana.

En este sentido, Ramón Castro Castro señaló que la salud del Papa "será determinante" para que la primera visita a suelo mexicano se concrete en un tiempo corto.

Tuve la oportunidad de cenar en la nunciatura apostólica y éramos máximo 50 obispos y tuvimos la posibilidad al final de la cena de saludarlo cada uno. Y al acercarme a él, obviamente una de las cosas que hice fue ratificarle nuestra invitación: Santo Padre, en México lo esperamos, en México está siempre ese deseo de que usted venga. Me dice: yo también siento ese deseo y con el favor de Dios, lo haremos. Una de las cosas que sí tenemos con una cierta seguridad es que, en los 500 años de la aparición de la virgen de Guadalupe en el 2031, se nos ha dicho que es muy seguro que venga, pero la invitación es que no esperemos tanto hasta el 2031, sino el próximo año, por ejemplo, en el 2027 habría posibilidades; ahora su enfermedad y su operación pueden ser determinantes y que los planes humanamente puedan cambiar. Esperemos que siga muy bien como hasta ahora y que eso nos permita, con el favor de Dios, esperar una visita en el 2027", comentó en entrevista con Grupo Imagen.

Las manifestaciones de la gente en Perú, Argentina y Uruguay por la presencia del Papa León XIV son muestra de que una visita del sucesor de San Pedro a México ayudaría a sanar muchas de las enfermedades sociales que lastiman a la sociedad actual, estimó el presidente del episcopado mexicano.

"Durante la presencia del Santo Padre (en Perú) disminuyó casi totalmente la violencia, los asesinatos y el pueblo polarizado también en Perú estuvo unido, eso es algo sumamente interesante que el mismo papa lo mencionó en su viaje de regreso a Roma y hablaba refiriéndose a Uruguay, ¿cómo un pueblo también dividido, como en Argentina misma, logró estar unido? Logró hacer que una presencia como la del sucesor Pedro lograra unirlos. ¡Cuánto bien también nos habría a nosotros en México con esta sociedad tan polarizada que tenemos su presencia! Vendría indudablemente a traer remedio para algunas de las enfermedades sociales que tenemos y habría después que ver cómo mantener este beneficio que nos pudiera traer una eventual visita", abundó el obispo.

De acuerdo con Castro Castro, Robert Francis Prevost es un personaje "lleno de la gracia de Dios" que transmite esperanza a los pueblos.

Yo cuando veía los rostros, que íbamos en la comitiva, al verlo, al escucharlo, se siente de verdad que es una persona llena de la gracia de Dios, que sabe transmitir los valores que de alguna manera se han visto heridos, lastimados, hechos a un lado y que es capaz de tejer una fuerza espiritual muy fuerte y de regresarle la esperanza que el pueblo de alguna manera ha perdido".

-Si todo va bien, si la salud del Papa va bien, como todo parece indicar, ¿México podría soñar despierto con la visita del Papa en el 2027?, se le insistió a monseñor Castro.

-Así es, así es y estaremos orando para que así sea, remarcó Castro Castro, uno de los nueve presidentes de episcopados que fueron invitados a la visita pastoral de León XIV a Perú.

Finalmente, para el presidente de la CEM el hacerse responsables "unos de otros", caminar como iglesia cerca del pueblo y conocerlo, así como acompañar y apoyar a las familias son algunos de los llamados y ejemplos que hizo el Papa León XIV durante su última visita pastoral por Sudamérica.