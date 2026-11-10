Extorsión, robo hormiga y asaltos… los delitos recurrentes en empresas 

La extorsión, el robo hormiga y el asalto de bienes o dinero fueron los delitos que más afectaron a las empresas en México durante 2025. En ese periodo, 1.4 millones de unidades económicas fueron víctimas de algún ilícito, equivalente al 25.9% del total, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, publicada por el Inegi.

El organismo estimó que los delitos contra los negocios sumaron 3 millones durante 2025, lo que representa un promedio de 2.2 ilícitos por cada unidad económica afectada.

Aunque la proporción de empresas víctimas disminuyó respecto a 2023, cuando alcanzó 27.2%, la delincuencia continúa representando un costo económico y operativo para los establecimientos del país.

La extorsión encabezó la lista de delitos contra las unidades económicas, con una tasa de mil 467 casos por cada 10 mil establecimientos.

Le siguieron el robo hormiga, con 954 delitos por cada 10 mil unidades económicas, y el robo o asalto de bienes o dinero, con una tasa de 885.

En conjunto, estos tres ilícitos concentraron 59% de los delitos cometidos contra empresas durante el año pasado.

Comercio y empresas medianas, entre los más afectados

Por sector, el Comercio registró la mayor proporción de unidades económicas víctimas, con 30.5%. En Servicios, la tasa fue de 22.9%, mientras que en Industria alcanzó 18.8%.

Al analizar los establecimientos por tamaño, las empresas medianas reportaron el mayor porcentaje de victimización, con 51.9%. Les siguieron las grandes, con 48.4%; las pequeñas, con 41.5%, y las microempresas, con 25.1%.

Sin embargo, las unidades económicas grandes registraron una mayor frecuencia de delitos: en promedio, 4.3 por cada establecimiento víctima.

Inseguridad cuesta 115 mil millones de pesos a las empresas

La delincuencia también tuvo un impacto económico significativo. El costo total de la inseguridad y el delito para las unidades económicas se estimó en 115 mil 100 millones de pesos durante 2025, equivalente a 0.46% del Producto Interno Bruto (PIB).

A esa cantidad se sumaron 58 mil 900 millones de pesos destinados a medidas preventivas para proteger los negocios.

El costo promedio por unidad económica, considerando las pérdidas y los gastos de protección, fue de 44 mil 560 pesos.

Uno de los principales hallazgos de la ENVE 2026 es la dimensión de la cifra oculta: el 91.8% de los delitos contra empresas no fue denunciado o no derivó en la apertura de una carpeta de investigación.

En total, se denunciaron apenas 9.9% de los ilícitos. De ese porcentaje, 82.3% ameritó la apertura de una carpeta ante las fiscalías estatales. Al considerar el total de delitos, solo en 8.2% se inició una investigación.

Entre los motivos para no denunciar destacaron la pérdida de tiempo, mencionada dentro de las causas atribuibles a las autoridades, y la percepción de que el delito era poco importante.

Además, de los delitos denunciados en los que sí se abrió una carpeta, en 75.4% el caso no registraba avances o permanecía en trámite, según los resultados del Inegi.

Guanajuato, Morelos y Tabasco, mayor inseguridad

La percepción de inseguridad también fue elevada entre los negocios. A nivel nacional, 57.1% de las unidades económicas consideró que la inseguridad y la delincuencia eran los problemas que más las afectaban.

Por entidad, Guanajuato encabezó la percepción de inseguridad entre establecimientos, con 71.3%. Le siguieron Morelos, con 70.3%, y Tabasco, con 69.9%, de acuerdo con los datos recabados entre marzo y mayo de 2026.

En contraste, Yucatán registró el porcentaje más bajo, con 29.1%, seguido de Durango, con 37.5%, y Nayarit, con 42.2%.

El Inegi también reportó que 71.2% de las unidades económicas percibió como insegura la entidad donde operaba. Entre las actividades que generaron mayor percepción de riesgo destacó el traslado de mercancías por carreteras y autopistas, con 54.8%.