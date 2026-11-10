Luchadores sociales proponen a Beatriz Mojica reivindicar las causas históricas de Guerrero

Representantes de movimientos sociales de Guerrero plantearon a Beatriz Mojica Morga construir una ruta de trabajo que permita reconocer la trayectoria de las luchas sociales y atender las demandas que dieron origen a estos movimientos.

Durante un encuentro realizado en Chilpancingo, los participantes expusieron la necesidad de vincular la memoria histórica con acciones concretas para combatir la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades que persisten en distintas comunidades del estado.

En la reunión participaron Micaela Cabañas Ayala, hija del histórico luchador social Lucio Cabañas Barrientos; Florentina Rosario Morales, Diana Hernández y Efrén Cortez, entre otros representantes de movimientos sociales. También estuvo presente el exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán.

Mojica Morga, coordinadora estatal de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, escuchó los planteamientos de los asistentes, quienes destacaron la importancia de reconocer las aportaciones de quienes han participado en las distintas luchas que forman parte de la historia política y social de Guerrero.

El planteamiento central consistió en establecer una agenda que no se limite al reconocimiento simbólico de estos movimientos, sino que permita atender las causas sociales que motivaron su surgimiento y mantener sus demandas dentro de las decisiones públicas.

El encuentro abrió un espacio de diálogo entre representantes de distintas generaciones y trayectorias de la izquierda guerrerense, con el propósito de recuperar sus experiencias y vincularlas con los desafíos actuales de la entidad.

Los participantes señalaron la importancia de dar continuidad a esta interlocución y convertir la memoria de las luchas sociales en una ruta de trabajo que contribuya a reivindicar sus causas y atender las demandas históricas de Guerrero.