Fuerzas armadas comprarán 28 helicópteros y dos aviones; a estas tareas serán destinados

Como parte del esfuerzo para mantener el combate a la delincuencia organizada, y auxiliar a la población en situaciones de emergencia, el gobierno de México adquirirá 28 helicópteros y dos aviones para las fuerzas armadas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Estamos comprando aeronaves de distinto tipo, tanto Secretaría de la Defensa como Secretaría de Marina, para labores que tienen que ver con seguridad y también para el plan DNIII y el Plan Marina”, puntualizó la titular del Ejecutivo en la rueda de prensa.

Sheinbaum recordó que cuando se estableció un puente aéreo en Veracruz, Puebla e Hidalgo, para auxiliar a personas afectadas por inundaciones, se determinó adquirir más aeronaves para afrontar ese tipo de circunstancias.

“Muchos helicópteros que estaban en otros lugares del país tuvieron que irse a esta zona para poder alimentar y dar apoyo a la población. Y ahí fue que les comenté a ambos secretarios que si era necesario comprar más equipo y manifestaron que sí.

“Y, entonces, estamos haciendo una compra muy importante de distintos tipos de aeronaves, tanto para labores de seguridad como para labores de atención a la población”, detalló.

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, destacó que además de helicópteros esa corporación requiere de aviones de carga tipo Hércules.

“Son 11 helicópteros Black Hawk UH60. También dos Súper Hércules se van a adquirir, pero es principalmente para apoyar las labores que se realizan en la aplicación del plan de DNIII, también incendios, es muy necesario. Los helicópteros, tenemos 42 “helibaldes”, y también para el transporte de tropas, para hacer también funciones de ambulancia aéreas”, explicó Trevilla.

Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, explicó que esa corporación solicitó diez helicópteros MI17, y siete helicópteros “embarcados”, tanto para transporte de tropas como para auxilio a la población.

La compra está en proceso de solicitud y se espera recibir las unidades entre 2028 y 2029, comentaron los secretarios.