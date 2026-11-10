Pensión Bienestar; esta letra cobra hoy y mañana 6 mil 400 pesos

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar noviembre-diciembre 2026 continúa este martes 10 de noviembre con la dispersión de recursos para millones de beneficiarios de los programas sociales del gobierno de México.

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Bienestar, este martes y miércoles 11 de noviembre corresponde recibir el depósito a las personas cuyo primer apellido comienza con la letra G.

Entre los beneficiarios que recibirán su apoyo se encuentran los adultos mayores de 65 años inscritos en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, así como las mujeres de 60 a 64 años incorporadas a Mujeres Bienestar.

Los recursos se depositan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, sin necesidad de realizar trámites adicionales o acudir a una sucursal para recibir el pago.

¿Cuánto depositan de pensión?

Los montos del último pago bimestral del año dependen del programa social en el que se encuentre inscrita cada persona beneficiaria. Para el periodo noviembre-diciembre, las cantidades oficiales son las siguientes:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Programa para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

Por otra parte, las personas incorporadas a Sembrando Vida recibirán el miércoles 11 de noviembre el depósito de su jornal mensual, correspondiente a 6 mil 450 pesos.

Estos apoyos forman parte de la última dispersión bimestral de 2026 para los programas sociales contemplados en el calendario de la Secretaría de Bienestar.

Calendario de pagos Bienestar noviembre-diciembre 2026

La entrega de los recursos continuará de manera escalonada hasta el viernes 27 de noviembre. Las fechas se establecieron de acuerdo con la primera letra del primer apellido de los derechohabientes.