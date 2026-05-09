Presidenta firma decreto para sumar más de 45 mil hectáreas al pueblo Yaqui

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum firmó el decreto para la restitución de 239 hectáreas de tierras como parte del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, con lo que suman 45 mil 794 hectáreas entregadas.

En su gira por Sonora, la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum también inauguró el Comedor Escolar de la Niñez y anunció la creación de un plan de producción agrícola.

“Hoy vinimos hasta aquí para tres acciones particulares del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui: Uno. Entregar una parte de la obra o prácticamente toda la obra del acueducto, del ducto de conducción de agua potable. Falta todavía algunas conexiones a las viviendas. Dos. A una nueva entrega o recuperación de tierras del Pueblo Yaqui que les fue arrebatada hace cientos de años. Y la otra. Es la entrega de este comedor para niñas y niños que van a la escuela”, explicó.

Como parte del compromiso de los gobiernos de la Cuarta Transformación, la Jefa del Ejecutivo anunció la creación de un plan agrícola para fortalecer la producción de trigo y otros productos, así como de la pesca. La Mandataria federal instruyó el acompañamiento de la nueva secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, y del Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vázquez.

En su discurso, la Presidenta Claudia Sheinbaum criticó la invitación a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sheinbaum Pardo señaló que aquellos que la invitaron “siguen modelos extranjeros”.

“Imagínense ustedes que hay mexicanas y mexicanos que traen a una española recientemente, presidenta de la Comunidad de Madrid, y reconocen a Hernán Cortés, el conquistador, que si algo tuvo fue: primero, que llegó a invadir los territorios que había en esta tierra; y segundo, una terrible discriminación, violencia, esclavismo, exterminio”, cuestionó.

En su intervención, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, explicó que, del 2019 al 2026, se han restituido 45 mil 794 ha de tierras al pueblo Yaqui a través de cinco decretos firmados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum.

El director general del INPI, Adelfo Regino Montes, detalló que la inversión total para el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui asciende a 18 mil 356 millones de pesos. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, agradeció el apoyo de la Mandataria federal para las acciones en favor del pueblo Yaqui.