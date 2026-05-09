Madres buscadoras de Coahuila se unen a la marcha por la dignidad en CDMX

Con la fe y la esperanza de reunirse en una sola voz para exigir justicia por sus desaparecidos no solo de Coahuila, sino del resto del país, madres buscadoras de diferentes colectivos del estado salieron rumbo a la Ciudad de México para participar en la décima cuarta marcha “Por la Dignidad Madres Buscando a sus Hijos e Hijas”.

Diana Iris García, madre de Daniel Cantú Iris, desaparecido el 21 de febrero del 2007 en Ramos Arizpe, en la región sureste del estado, recordó que la convocatoria o la iniciativa viene del norte del país, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León.

Aquella vez, hace 14 años en el 2012 que fue la primera marcha, era ir al centro del país y visibilizar lo que estaba pasando en el norte, esta marcha es súper importante por los tiempos actuales, todo el desafío que hay en derechos humanos y esta negación que tiene el estado mexicano de no aceptar la cifra de los 32 mil personas desaparecidas”

Madres buscadoras de Coahuila participarán en la marcha por la dignidad número 14 madres buscando a sus hijos e hijas Alma Gudiño

Sostuvo que son dos autobuses los que salen, uno de Saltillo y otro de Torreón, con la participación de 80 personas.

Finalmente destacó que se tiene un registro en Coahuila de 3 mil 200 desparecidos.