Pánico en el corazón de Xalapa: operativo cerca del Palacio de Gobierno causa alarma

Lo que inició como una revisión de rutina escaló rápidamente a una escena de tensión la tarde del jueves 26 de febrero. El despliegue de patrullas y elementos armados en la calle Enríquez, a unos pasos del Palacio de Gobierno, generó alarma entre transeúntes y trabajadores de la zona centro, quienes temieron inicialmente una situación de violencia directa en el recinto oficial.

Alrededor de las 17:00 horas, elementos de seguridad interceptaron una camioneta con reporte de robo vigente en el estado de Puebla. Al realizar la detención sobre la principal arteria del centro histórico, el protocolo de seguridad obligó al cierre inmediato de la circulación, dejó a decenas de vehículos atrapados y obligó a los peatones a observar con incertidumbre el cerco policial que rodeaba la unidad.

Elementos de la Policía Estatal realizan la inspección de una camioneta sobre la calle Enríquez, frente al Palacio de Gobierno, durante el operativo que generó cierre vial y alarma en el centro de Xalapa. Excélsior

La cercanía con el Palacio de Gobierno y la Plaza Lerdo potenció el revuelo en redes sociales, donde circularon versiones preliminares sobre un posible enfrentamiento, versión descartada minutos después al confirmarse que se trataba de una diligencia para la recuperación de un vehículo.

El conductor de la unidad, quien se identificó como el propietario legítimo, sostuvo ante los oficiales que el vehículo le había sido robado meses atrás y que él mismo logró recuperarlo. Sin embargo, al no realizar el trámite legal para dar de baja el reporte en las plataformas oficiales, el sistema de seguridad estatal activó la alerta al detectar la matrícula circulando por el primer cuadro de la ciudad.

La unidad fue finalmente trasladada para su inspección detallada, mientras que el propietario fue remitido ante las autoridades correspondientes para acreditar la propiedad con la documentación en mano y, posteriormente, actualizar el estatus legal del vehículo para evitar futuros malentendidos.

