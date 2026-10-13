Panduit evoluciona estrategia de distribución en México mediante alianza comercial con Ingram Micro

Panduit, fabricante líder en soluciones de infraestructura física, cableado y conectividad de red, anunció la integración de Ingram Micro a su red de distribución en México. Esta decisión responde a un objetivo de cobertura específico: conectar con un perfil de integradores de tecnologías de la información (TI) que se encontraba fuera del alcance de la marca bajo su estructura comercial previa.

A través de esta alianza, Panduit comercializará de manera enfocada el catálogo de su unidad de negocio Network Infrastructure (NI), el cual comprende soluciones de conectividad y redes para entornos corporativos y centros de datos. Las soluciones correspondientes a la división industrial y eléctrica permanecen fuera de este esquema, con el fin de preservar la especialización de los canales y la claridad comercial en el mercado.

Esta integración no representa un incremento en el número de distribuidores ni desplaza a los socios actuales. Panduit mantiene una cuota estricta de cinco mayoristas en México, reestructurando su estrategia de distribución para capturar un segmento inexplorado sin generar saturación en el canal.

"La llegada de Ingram Micro a nuestra estrategia de distribución en México nos permite entrar a un mercado totalmente nuevo. Esta alianza nos abre la puerta hacia un ecosistema de integradores de TI con los que no teníamos contacto directo, garantizando al mismo tiempo el respeto a nuestra red de cinco distribuidores y la disciplina en el registro de proyectos", afirmó Carlos Arochi, director de Panduit en Latinoamérica.

Por su parte, la infraestructura logística de Ingram Micro permitirá a sus socios de negocio adquirir la capa pasiva de red junto con tecnologías activas de servidores, almacenamiento y ciberseguridad en un mismo pedido. Esta consolidación simplifica la adquisición, reduce los tiempos de implementación en campo y optimiza los márgenes de ganancia del integrador de TI. Asimismo, la alianza en suelo nacional se apoya en la relación comercial global que existe entre ambas compañías, por lo que servirá como plataforma operativa para evaluar la expansión gradual de la cobertura hacia otros países de Latinoamérica en los próximos años.

"Sumar las soluciones de Network Infrastructure de Panduit a nuestra oferta comercial en México enriquece la propuesta de valor para el canal de TI. Facilitamos la venta cruzada y permitimos que nuestros integradores entreguen proyectos complejos de principio a fin, respaldados por una marca que manufactura localmente y otorga una garantía de 25 años en instalaciones certificadas", comentó Gerardo Romero, director general de Ingram Micro México.

El portafolio de Network Infrastructure (NI) estará disponible a través de Ingram Micro de forma progresiva por etapas, asegurando la habilitación técnica, comercial y operativa necesaria para brindar un soporte de excelencia al canal de TI.

Con este movimiento, ambas compañías dan inicio a una serie de jornadas de capacitación y certificación técnica dirigidas a los canales de TI en México. Estas sesiones permitirán a los nuevos socios de negocio diseñar e implementar soluciones de conectividad de alta densidad, esto asegura que cada proyecto cuente con el respaldo en ingeniería, garantías extendidas y disponibilidad de inventario que demanda la industria.