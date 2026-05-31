PAN Veracruz perfila a su primera lideresa entre pleitos e impugnaciones

En Veracruz, la renovación del Comité Directivo Estatal del PAN avanzó este fin de semana bajo un clima de controversia interna, luego de que un grupo de militantes impugnó ante el Tribunal Electoral local la providencia emitida por la dirigencia nacional para organizar el proceso. Mientras el juicio sigue su curso, Ana Cristina Ledezma, exdiputada local y actual representante jurídica ante el órgano local electoral, se registró como aspirante y se perfila como la única candidata para encabezar el partido.

La impugnación —presentada por militantes que acusan falta de participación directa de la base— cuestiona que la elección se realice mediante el Consejo Estatal y no por voto universal de la militancia. En paralelo, Ledezma defendió públicamente el método, al asegurar que no es una novedad ni una imposición.

“Durante 76 de los 86 años de historia del PAN, las dirigencias se han elegido por consejeros”, afirmó en entrevista. Recordó que los consejeros estatales “son electos por la militancia” y que para acceder a ese cargo se requiere examen, trayectoria y antigüedad. Añadió que entre 93 y 94% de los comités municipales solicitaron formalmente que esta elección se realizara por Consejo.

La dirigente en ciernes subrayó además el carácter histórico del proceso: “Es la primera ocasión en toda la historia del PAN en Veracruz que una mujer va a encabezar el Comité Directivo Estatal”.

Aunque evitó adelantar nombres, señaló que su planilla está integrada por exalcaldes, exdiputadas y perfiles con experiencia. También llamó a la unidad interna: “En cualquier familia siempre hay alguien que te cae mejor, pero al final seguimos siendo familia”.

En su posicionamiento político, Ledezma endureció el discurso contra Morena y los gobiernos federal y estatal, al asegurar que el país vive un deterioro institucional y económico. “La 4T ha generado una bola de nieve de mentiras… no hay seguridad, la gasolina está a 28 pesos, las calles están llenas de baches”, dijo.

Sobre su situación en el OPLE, aclaró que no está obligada a pedir licencia para competir, aunque adelantó que lo hará “por responsabilidad”.

El registro de aspirantes cerraba a las 00:00 horas y, hasta ese momento, no se había confirmado la inscripción de otra contendiente. De mantenerse así, Ledezma se convertiría en la primera mujer en la historia del PAN veracruzano en dirigir el partido, en medio de un proceso marcado por la disputa interna sobre la legalidad y legitimidad de la convocatoria.