Decomisan 86 kilos de marihuana en cateo a casa habitación en NL

Un cateo a una vivienda permitió el aseguramiento de más de 86 kilos de mariguana en General Escobedo, Nuevo León, informó la Fiscalía General de Justicia del estado.

El cateo se ejecutó entre este sábado y domingo, derivado de una carpeta de investigación iniciada por un delito contra la salud.

El sitio intervenido es un inmueble tipo casa habitación ubicado en la calle Mirto, en la colonia Privadas del Sauce, en el mencionado municipio.

Un agente del Ministerio Público, con apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, cumplimentó la orden de cateo con resultado positivo.

En el sitio se incautaron 86 kilos 132 gramos de vegetal verde y seco que dio positivo a mariguana, el cual estaba contenido en bolsas de plástico y cajas de cartón apiladas en una habitación del inmueble.

También se aseguró una báscula digital y una motocicleta.

El inmueble quedó asegurado bajo resguardo de la autoridad correspondiente.