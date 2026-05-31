María del Socorro Marquina, nueva presidenta del Tribunal Universitario de la UNAM

Menos de un año después de asumir la presidencia del renovado Tribunal Universitario de la UNAM —órgano que fue reformado para fortalecer su autonomía e independencia—, la doctora Carina Xóchil Gómez Fröde dejó el cargo.

Fuentes universitarias confirmaron a Excélsior que Gómez Fröde renunció hace aproximadamente un mes. Asimismo, la Comisión de Legislación Universitaria eligió el pasado viernes a la doctora María del Socorro Marquina Sánchez como nueva presidenta del Tribunal Universitario, nombramiento que aún deberá formalizarse mediante la toma de protesta ante el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

La salida ocurre apenas nueve meses después de que Gómez Fröde asumiera una presidencia creada como parte de la reforma aprobada por el Consejo Universitario en marzo de 2025, la cual buscaba profesionalizar el Tribunal Universitario y fortalecer su autonomía e independencia frente a otras instancias universitarias.

La reforma no estuvo exenta de controversias. Desde su aprobación provocó inconformidad entre sectores estudiantiles y académicos que advirtieron posibles riesgos para la libertad de manifestación y protesta dentro de la Universidad.

El punto más polémico fue el artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario, cuya redacción generó preocupación por la posibilidad de sancionar conductas vinculadas con movilizaciones estudiantiles y actos considerados vandálicos. Las protestas derivaron en paros en diversas escuelas y facultades, lo que obligó a la propia Comisión de Legislación Universitaria a recomendar la eliminación del artículo antes de que el reglamento entrara en vigor.

En ese contexto, Gómez Fröde se convirtió en una de las figuras más visibles de la nueva etapa del Tribunal. En entrevista con Excélsior, defendió una visión centrada en la justicia restaurativa, la mediación y la cultura de paz.

Estoy en contra de las expulsiones, no expulsaría a nadie”, afirmó entonces al sostener que incluso frente a conductas extremadamente graves como el asesinato debía privilegiarse el derecho a la educación y los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Durante su gestión impulsó también una mayor atención a los casos de violencia de género, así como la incorporación de enfoques interdisciplinarios para la resolución de controversias universitarias.

Sin embargo, la salida anticipada de quien fue presentada como el rostro de la transformación del Tribunal ha generado interrogantes dentro de distintos sectores de la comunidad universitaria.

La renuncia resulta particularmente significativa porque Gómez Fröde había asumido la presidencia del Tribunal Universitario con la expectativa de desarrollar un proyecto de largo alcance. Al tomar posesión en agosto de 2025, señaló a Excélsior que esperaba que “en estos cuatro años” el órgano consolidara un modelo centrado en la equidad, la mediación y la justicia restaurativa.

Fuentes consultadas por este diario señalaron que durante los últimos meses existieron diferencias respecto al funcionamiento del Tribunal Universitario y el alcance de la autonomía que buscaba garantizar la reforma de 2025. No obstante, hasta el momento ni Gómez Fröde ni las autoridades universitarias han explicado públicamente las razones de la renuncia.

La llegada de María del Socorro Marquina Sánchez abrirá una nueva etapa para el órgano encargado de resolver los procedimientos disciplinarios más relevantes de la Universidad.

Marquina Sánchez cuenta con trayectoria académica y administrativa dentro de la UNAM. Se desempeñó como secretaria académica de la Facultad de Derecho y colaboró en áreas vinculadas con la Oficina de la Abogacía General.

Su llegada al Tribunal Universitario también representa el desenlace de un proceso iniciado con la reforma de 2025. En ese año, el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho integró la terna de aspirantes al cargo, conformada por Sara Arellano Palafox, Carina Gómez Fröde y María del Socorro Marquina Sánchez. Finalmente, Gómez Fröde fue designada para encabezar la primera etapa del órgano reformado.

Menos de un año después, Marquina fue elegida para sucederla al frente del Tribunal. Excélsior buscó la postura de autoridades universitarias y de las académicas involucradas respecto al relevo en la presidencia del Tribunal Universitario y las razones que motivaron la salida de Gómez Fröde, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.