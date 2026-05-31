Riña en cárcel de Culiacán deja siete muertos y activa operativo de revisión

Siete prisioneros murieron este domingo durante un enfrentamiento dentro de una cárcel de Culiacán, en el estado de Sinaloa, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

En las cárceles de ese estado se encuentran numerosos integrantes del cártel de Sinaloa, cuya pugna interna ha dejado más de mil muertos desde 2024.

La situación en la cárcel de Culiacán, capital del estado, fue controlada, aunque se suspendieron las visitas de familiares, informó la Secretaría de Seguridad Pública en X.

Las facciones enfrentadas son las denominadas “chapiza” y “mayiza”, afines a los líderes históricos de la organización criminal: Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, ambos encarcelados en Estados Unidos.

Las autoridades no informaron los motivos del enfrentamiento, pero activaron un operativo con fuerzas estatales y federales para realizar una revisión exhaustiva del penal.

Las cárceles mexicanas, que enfrentan un problema crónico de hacinamiento, son con frecuencia escenario de riñas entre integrantes de grupos criminales rivales.