Juez vincula a proceso a integrantes de Los Salazar, brazo armado del Cártel de Sinaloa

Un juez federal de control vinculó a proceso a Jesús Said “N”, presunto integrante de la agrupación delictiva “Los Salazar” o “Cártel Independiente de Sonora” o "Los Paredes “, organización criminal transnacional de alto perfil que opera como brazo armado del Cártel de Sinaloa.

También se vinculó a proceso a Claudia Marina “N”, señalada como pareja sentimental de Jesús Said “N”, quien operaba como su mano derecha, presuntamente ejerciendo funciones de administración y logística en las actividades de tráfico de personas.

Las investigaciones establecieron que Jesús Said “N” operaba el tráfico de migrantes y el trasiego de drogas, realizando funciones de administración, supervisión y dirección de esas actividades ilícitas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el grupo de Los Salazar traficaba con personas en la zona de Nogales, Sonora, con destino a Estados Unidos.

Ambos sujetos fueron detenidos en cumplimiento a una orden judicial, durante un operativo realizado en la ciudad de Nogales por elementos del Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Las investigaciones en contra de Jesús Said “N” se iniciaron a partir de una denuncia del Agregado Adjunto Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).

Con los trabajos de investigación realizados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se solicitaron y otorgaron las órdenes de aprehensión en contra de Jesús Said “N” y su pareja, por su posible participación en el delito de delincuencia organizada para cometer tráfico de personas.

El MPF presentó los datos de prueba contundentes y formuló la imputación, por lo que el Juez de Control les dictó auto de vinculación a proceso; además, concedió tres meses para la investigación complementaria y se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Jesús Said “N” permanecerá en el Centro Federal de Reinserción Social número 11, en Hermosillo, Sonora, mientras que Ruiz Carreón fue internada en el área femenil del Centro de Reinserción Social número 1, también en la capital de Sonora.