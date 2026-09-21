"Que pague con cárcel", exige familia de Karla contra conductor que la mató  

A cuatro meses de la muerte de Karla, una estudiante de 21 años, su familia mantiene la exigencia de que el caso sea reclasificado y que el proceso judicial considere las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento que también dejó lesionada de gravedad a su amiga Estrella.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de mayo sobre la carretera México-Tampico, a la altura de Zacualtipán, Hidalgo.

De acuerdo con los familiares, ambas jóvenes fueron arrolladas por el conductor de una camioneta que circulaba a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad.

El hombre fue detenido por policías municipales después de que intentara escapar del lugar.

Actualmente, el imputado enfrenta el proceso bajo la clasificación de delito culposo.

La familia de Karla sostiene que existen elementos para considerar la presunta ingesta de alcohol y las condiciones de conducción al momento del accidente.

“Pedimos que pague por lo que hizo”, expresó Carlos Espinoza, padre de la joven, quien aseguró que la pérdida ha afectado profundamente a su familia.

Doricela Espinoza, hermana de Karla, relató que la joven estudiaba Recursos Naturales y tenía entre sus planes emprender un vivero, adquirir una vivienda y apoyar a sus padres.

Para la familia, ninguna compensación económica puede reparar su ausencia.

El debate jurídico se centra en la clasificación del delito. El artículo 149 del Código Penal de Hidalgo contempla sanciones para quien prive de la vida a otra persona mientras conduce en estado de ebriedad, mientras que el imputado se encuentra sujeto a proceso bajo el artículo 98, relativo a delitos culposos.

La defensa de las víctimas sostiene que las circunstancias podrían ser analizadas bajo una figura distinta, al considerar factores como el consumo de alcohol, la velocidad y el lugar donde ocurrió el atropellamiento.

El caso ha generado manifestaciones en la región.

La próxima audiencia será determinante para resolver la situación jurídica del imputado y la solicitud de suspensión del proceso presentada por su defensa.

Mientras continúa el procedimiento judicial, la familia de Karla insiste en que el caso sea analizado conforme a todas las circunstancias acreditadas y que se garantice el acceso a la justicia para las víctimas.