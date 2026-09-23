Canciller Velasco recibe al presidente de Corea previo a encuentro con Sheinbaum

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, recibió este miércoles al presidente de Corea, Lee Jae-Myung, previo a su encuentro de este jueves en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El viernes 25 de septiembre, en el marco de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, el canciller participará en el Debate General del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en representación de México.

Al término de la reunión entre los mandatarios de Corea y México, el secretario Velasco regresará a Nueva York para seguir encabezando la comitiva mexicana que participa en la AGONU.

El presidente de Corea llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, acompañado de su esposa, Kim Hea Kyung.

El presidente Lee Jae-Myung y la presidenta Sheinbaum dialogarán sobre la agenda bilateral y los mecanismos para seguir fortaleciendo la cooperación en beneficio de ambos pueblos.