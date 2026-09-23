Cae Edgar Valeriano, alias “Kamoni”, líder del Cártel de Tepalcatepec

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que, a partir del intercambio de información con Interpol y trabajos de Inteligencia Militar Central, este miércoles fue detenido Edgar Valeriano “N”, alias “Kamoni”, operador regional del “Cártel de Tepalcatepec”.

Se indicó que cuenta con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, en donde se ofrecían tres millones de dólares por información que llevara a su captura.

La captura se realizó durante una operación de precisión realizada por elementos de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de Interpol México.

De acuerdo con las investigaciones del Gabinete de Seguridad, Edgar Valeriano “N” es señalado como presunto generador de violencia, de la elaboración y distribución de drogas sintéticas y de la extorsión a empresarios del sector citrícola, en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista.

“Kamoni” también está vinculado como presunto colaborador cercano de Juan José “N”, alias "El Abuelo", jefe del grupo delictivo “Cártel de Tepalcatepec”.

La Defensa detalló que, al momento de su detención, a Edgar Valeriano se le aseguró armamento y municiones; por lo que, junto con lo asegurado, se le trasladó, en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.