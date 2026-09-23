Detienen a médico cirujano en Querétaro por presunta negligencia en Guanajuato

Fue detenido en el municipio de Corregidora, Querétaro, un médico cirujano identificado como Francisco Héctor “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de lesiones culposas relacionadas con una presunta negligencia médica en el estado de Guanajuato.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) localizaron y aseguraron al señalado en la colonia Candiles, como parte de las acciones de colaboración de la denominada Sinergia Regional.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades de Guanajuato, el caso se originó a partir de una denuncia presentada por una persona que afirmó haber sufrido afectaciones derivadas de una atención médica.

Las investigaciones realizadas por la fiscalía solicitante permitieron reunir datos de prueba que, según las autoridades, relacionan al médico con los hechos, por lo que un juez de Control con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, emitió la orden de aprehensión correspondiente.

La detención fue posible mediante el trabajo conjunto entre agentes de investigación de Querétaro y elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía de Guanajuato.

El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento establecido por la ley y determinar su situación jurídica.

Cabe señalar que la referencia al delito corresponde a una acusación en proceso, por lo que será la autoridad judicial la encargada de resolver la responsabilidad que pudiera corresponder al imputado.