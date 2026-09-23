Chofer golpea a abuelito por subirse al camión sin saldo para el pasaje

Un chofer de transporte urbano fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, en Nuevo León, luego de agredir a un pasajero de 68 años tras un problema con el saldo de su tarjeta de pago.

La detención de Rubén Omar “N”, de 46 años, ocurrió alrededor de las 16:30 horas en el cruce de Cuauhtémoc y Ruperto Martínez, en el centro de Monterrey.

De acuerdo con el reporte policial, los elementos realizaban labores de prevención cuando un hombre les pidió apoyo y señaló al conductor de la ruta 225 Huinalá como el responsable de haberlo agredido.

El pasajero relató que abordó la unidad y pasó su tarjeta por el lector para pagar el viaje, pero esta no contaba con saldo suficiente.

Ante la situación, presuntamente el chofer se molestó y le pidió que descendiera del camión. Al hacerlo, habría arrojado sus pertenencias al pavimento.

El hombre indicó que mientras recogía sus objetos, el conductor también bajó de la unidad y presuntamente le dio un cabezazo en la nariz, provocándole sangrado y haciéndole perder la noción durante algunos segundos.

Los policías auxiliaron al pasajero y, tras el señalamiento directo, procedieron con la detención del conductor.

El camión de pasajeros también fue asegurado, por lo que los usuarios tuvieron que esperar otra unidad para continuar con su recorrido.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica por los delitos que resulten.

El operativo Transporte Seguro forma parte de la estrategia Escudo, implementada por el Municipio de Monterrey para reforzar la seguridad en el transporte público y reducir los delitos.

Chofer pelea con automovilista y camión avanza sin piloto

El conductor de un camión urbano y un automovilista se enfrentaron a golpes la mañana de este miércoles en la avenida José María Morelos y Pavón, en el municipio de Apodaca.

Dicho conflicto estuvo a punto de ocasionar un accidente, ya que la desatención hizo que el operador soltara el volante, lo que provocó que el vehículo avanzara un par de metros y estuviera cerca de saltarse la luz roja del semáforo.

El usuario de Facebook Pedro Magallanas fue quien captó con su celular el momento de la agresión entre las dos personas.

En el video se aprecia al conductor de un auto blanco de pie frente al asiento del conductor del camión, propinándole algunos golpes al hombre que rápidamente se puso de pie para responder.

Sin embargo, esto hizo que soltara el volante por algunos segundos, provocando que el camión estuviera cerca de cruzarse la luz roja del semáforo solo. Por suerte para los demás pasajeros, el conductor reaccionó, regresó a su lugar y detuvo el vehículo.

Luego de hacer esto, el chofer bajó del camión y se abalanzó contra el otro hombre, quien lo derribó al suelo, frente a un grupo de peatones que estaban sobre la banqueta, y quienes intentaron calmar a los dos individuos.

Las personas lograron separar a los dos rijosos, mientras una mujer gritó que llamaran a la policía, asegurando que el propietario del auto, presuntamente, se había atravesado.

Pese a que ambos hombres amagaron con volver a enfrentarse, la multitud logró impedir que se acercaran y finalmente cada uno regresó a su vehículo.

Se desconoce cuál fue el motivo real que ocasionó la pelea entre estos dos hombres, quienes aparentemente no terminaron lesionados.

El video ha llamado la atención de usuarios en redes sociales, quienes lamentaron que este tipo de incidentes continúen presentándose en la metrópoli regiomontana, sobre todo porque puede significar algún riesgo para personas que no están involucradas en el conflicto, como fue el caso de los pasajeros del camión.