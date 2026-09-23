Suspenden clases en Juchitán tras tensión por la captura del alcalde

Debido a que no existen las condiciones de seguridad necesarias para garantizar la integridad de la comunidad estudiantil y docente, la Escuela Secundaria Técnica número 50, en Juchitán de Zaragoza, determinó suspender las clases presenciales este jueves.

En una comunicación dirigida a la población, la dirección del plantel, al que acuden unos 600 estudiantes de la municipalidad zapoteca del Istmo de Tehuantepec, dio a conocer la decisión luego del clima de tensión derivado del operativo policiaco por la detención de Miguel Ángel Sánchez Altamirano, alcalde de la localidad, y las movilizaciones civiles en demanda de su liberación.

Asimismo, recuerda que el viernes 25 tampoco habrá clases oficiales en Oaxaca debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que las clases se reanudarán el lunes 28 de septiembre.

Por la tarde, la Secretaría de Gobierno estatal informó que los bloqueos organizados por un grupo de mototaxistas en apoyo a Sánchez Altamirano se retiraron y las actividades económicas y comerciales volvieron a la cotidianidad después de algunas horas de incertidumbre.

A su vez, familiares del imputado, en conferencia de prensa, demandaron información sobre el paradero y estatus jurídico del munícipe zapoteco.

“No sé nada de mi esposo, no sé dónde se encuentra, no sé de qué se le acusa”, declaró Reyna Alonso, esposa y todavía presidenta honoraria del Sistema DIF de Juchitán.

En el transcurso de la noche, fuentes locales informaron a Excélsior que el cabildo de Juchitán de Zaragoza iba a sesionar para llamar a Mariano Rosado, suplente de Sánchez Altamirano; sin embargo, también él tiene orden de aprehensión. Incluso su casa fue cateada en el operativo policiaco conjunto, pero se dio a la fuga. Entonces, llamarán al síndico municipal, pero si este rechaza ocupar la vacante, la determinación queda en manos del Congreso del Estado.