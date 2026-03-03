Pagos de Pensión del Bienestar están en marcha, ¿quién cobra hoy?

Ayer fue anunciado el inicio de la dispersión de fondos de la Pensión del Bienestar, correspondiente al bimestre marzo-abril, donde un total de 18.8 millones de personas se verán beneficiados.

De acuerdo a lo informado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, el depósito bancario se realiza de manera escalonada, atendiendo a la letra inicial del primer apellido de los derechohabientes.

Derivado de lo anterior, este martes 3 de marzo todas aquellas personas cuyo apellido comience con la letra B podrán hacer valer su derecho constitucional y acceder al cobró de su apoyo de acuerdo al programa social que estén inscritos.

Calendario de pagos:

MARTES 3 de marzo, letra B

MIÉRCOLES 4 y JUEVES 5 de marzo, letra C

VIERNES 6 de marzo, letras D, E, F

LUNES 9 y MARTES 10 de marzo, letra G

MIÉRCOLES 11 de marzo, letras H, I, J, K

JUEVES 12 de marzo, letra L

VIERNES 13 y MARTES 17 de marzo, letra M

MIÉRCOLES 18 de marzo, letras N, Ñ, O

JUEVES 19 de marzo, letras P, Q

VIERNES 20 y LUNES 23 de marzo, letra R

MARTES 24 de marzo, letra S

MIÉRCOLES 25 de marzo, letras T, U, V

JUEVES 26 de marzo, letras W, X, Y, Z

Es necesario precisar que los pagos estarán activos hasta el jueves 26 de marzo; para consultar la fecha exacta de su depósito, los beneficiarios pueden lo pueden hacer en la página oficial de la dependencia: gob.mx/bienestar .

Adicionalmente, se informó que el programa Sembrando Vida realizará la dispersión del pago del jornal a 420 mil sembradores el próximo 10 de marzo.

¿Cuánto cobrarán los beneficiarios?

Sobre los montos que estarán recibiendo las personas, estos van de los mil 650 a los 6 mil 400 pesos según sea el programa social al que estén inscritos en alguna de las cuatro iniciativas activas por el gobierno de México.

Pensión Adulto Mayor: $6,400 pesos bimestrales.

Personas con Discapacidad: $3,300 pesos bimestrales.

Mujeres con Bienestar: $3,100 pesos bimestrales.

Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo.

Ahora bien para ubicar las sucursales del Banco del Bienestar, los pensionados pueden consultar el sitio: ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx .

