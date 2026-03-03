Pagos de Pensión del Bienestar están en marcha, ¿quién cobra hoy?
Los montos que estarán recibiendo las personas van de los mil 650 a los 6 mil 400 pesos según sea el programa social al que estén inscritos.
Ayer fue anunciado el inicio de la dispersión de fondos de la Pensión del Bienestar, correspondiente al bimestre marzo-abril, donde un total de 18.8 millones de personas se verán beneficiados.
De acuerdo a lo informado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, el depósito bancario se realiza de manera escalonada, atendiendo a la letra inicial del primer apellido de los derechohabientes.
Derivado de lo anterior, este martes 3 de marzo todas aquellas personas cuyo apellido comience con la letra B podrán hacer valer su derecho constitucional y acceder al cobró de su apoyo de acuerdo al programa social que estén inscritos.
Calendario de pagos:
- MARTES 3 de marzo, letra B
- MIÉRCOLES 4 y JUEVES 5 de marzo, letra C
- VIERNES 6 de marzo, letras D, E, F
- LUNES 9 y MARTES 10 de marzo, letra G
- MIÉRCOLES 11 de marzo, letras H, I, J, K
- JUEVES 12 de marzo, letra L
- VIERNES 13 y MARTES 17 de marzo, letra M
- MIÉRCOLES 18 de marzo, letras N, Ñ, O
- JUEVES 19 de marzo, letras P, Q
- VIERNES 20 y LUNES 23 de marzo, letra R
- MARTES 24 de marzo, letra S
- MIÉRCOLES 25 de marzo, letras T, U, V
- JUEVES 26 de marzo, letras W, X, Y, Z
Es necesario precisar que los pagos estarán activos hasta el jueves 26 de marzo; para consultar la fecha exacta de su depósito, los beneficiarios pueden lo pueden hacer en la página oficial de la dependencia: gob.mx/bienestar.
Adicionalmente, se informó que el programa Sembrando Vida realizará la dispersión del pago del jornal a 420 mil sembradores el próximo 10 de marzo.
¿Cuánto cobrarán los beneficiarios?
Sobre los montos que estarán recibiendo las personas, estos van de los mil 650 a los 6 mil 400 pesos según sea el programa social al que estén inscritos en alguna de las cuatro iniciativas activas por el gobierno de México.
- Pensión Adulto Mayor: $6,400 pesos bimestrales.
- Personas con Discapacidad: $3,300 pesos bimestrales.
- Mujeres con Bienestar: $3,100 pesos bimestrales.
- Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo.
Ahora bien para ubicar las sucursales del Banco del Bienestar, los pensionados pueden consultar el sitio: ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx.
fdm