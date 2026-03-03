Última Hora Impreso de hoy

Pagos de Pensión del Bienestar están en marcha, ¿quién cobra hoy?

Los montos que estarán recibiendo las personas van de los mil 650 a los 6 mil 400 pesos según sea el programa social al que estén inscritos.

Por: Fernando Dávila

La dispersión de fondos de la Pensión del Bienestar, corresponde al bimestre marzo-abril que es el segundo del presente 2026.Cuartoscuro

Ayer fue anunciado el inicio de la dispersión de fondos de la Pensión del Bienestar, correspondiente al bimestre marzo-abril, donde un total de 18.8 millones de personas se verán beneficiados.

De acuerdo a lo informado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, el depósito bancario se realiza de manera escalonada, atendiendo a la letra inicial del primer apellido de los derechohabientes.

Derivado de lo anterior, este martes 3 de marzo todas aquellas personas cuyo apellido comience con la letra B podrán hacer valer su derecho constitucional y acceder al cobró de su apoyo de acuerdo al programa social que estén inscritos.

Calendario de pagos:

  • MARTES 3 de marzo, letra B
  • MIÉRCOLES 4 y JUEVES 5 de marzo, letra C
  • VIERNES 6 de marzo, letras D, E, F
  • LUNES 9 y MARTES 10 de marzo, letra G
  • MIÉRCOLES 11 de marzo, letras H, I, J, K
  • JUEVES 12 de marzo, letra L
  • VIERNES 13 y MARTES 17 de marzo, letra M
  • MIÉRCOLES 18 de marzo, letras N, Ñ, O
  • JUEVES 19 de marzo, letras P, Q
  • VIERNES 20 y LUNES 23 de marzo, letra R
  • MARTES 24 de marzo, letra S
  • MIÉRCOLES 25 de marzo, letras T, U, V
  • JUEVES 26 de marzo, letras W, X, Y, Z

Es necesario precisar que los pagos estarán activos hasta el jueves 26 de marzo; para consultar la fecha exacta de su depósito, los beneficiarios pueden lo pueden hacer en la página oficial de la dependencia: gob.mx/bienestar.

Adicionalmente, se informó que el programa Sembrando Vida realizará la dispersión del pago del jornal a 420 mil sembradores el próximo 10 de marzo.

¿Cuánto cobrarán los beneficiarios?

Sobre los montos que estarán recibiendo las personas, estos van de los mil 650 a los 6 mil 400 pesos según sea el programa social al que estén inscritos en alguna de las cuatro iniciativas activas por el gobierno de México.

  • Pensión Adulto Mayor: $6,400 pesos bimestrales.
  • Personas con Discapacidad: $3,300 pesos bimestrales.
  • Mujeres con Bienestar: $3,100 pesos bimestrales.
  • Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo.

Ahora bien para ubicar las sucursales del Banco del Bienestar, los pensionados pueden consultar el sitio: ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx.

