Bienestar instalará casi 3 mil módulos para tramitar la Credencial Universal de Salud

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció la instalación de casi 3 mil módulos en todo el país para tramitar la Credencial Universal de Salud.

En este sentido, la funcionaria especificó que serán 2 mil 898 módulos, uno por municipio, con hasta diez terminales por cada uno los que serán instalados para poder llevar a cabo los registros que se traducirán en beneficios para la salud de todos los mexicanos.

Ariadna Montiel explicó que la credencial permitirá:

Identificar la derechohabiencia.

Acceder de manera universal a los servicios de salud.

Servirá para agendar citas en clínicas de primer nivel.

Aunado a lo anterior, la encargada de la política social del país apuntó que esta iniciativa se trata del proyecto más grande que tendrá la Secretaría del Bienestar en el sexenio, para lo cual se capacitaron a 9 mil 791 operadores de los módulos, que se suman a una fuerza total de personal de 17 mil 263 servidores involucrados.

Por último, la titular del Bienestar refirió que en abril iniciará el proceso de credencialización para la atención universal sector salud que ayudará indirectamente a programas como Salud Casa por Casa, pues con este documento se podrán consultar las historias clínicas levantadas, la cuales suman ya más de 11 millones de expedientes de adultos mayores y personas con discapacidad.

El objetivo central de su gobierno es consolidar un sistema universal de salud antes de concluir el sexenio. Cuartoscuro

¿Cuál es el objetivo central de la credencialización?

La presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que el objetivo central de su gobierno es consolidar un sistema universal de salud antes de concluir el sexenio. Esto implica fortalecer al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) e IMSS Bienestar, además de garantizar que los estados que no forman parte de este último esquema refuercen sus propios servicios médicos.

“Nuestro objetivo es hacer un sistema universal de salud. Eso significa más hospitales, más centros de salud, más médicos, personal de salud, que lleguen los medicamentos a tiempo a todos los lugares, que el trabajo de los médicos sea preciso, amable y digno”, expuso.

La mandataria finalizó reiterando que la meta es que cualquier derechohabiente pueda recibir atención en cualquiera de los sistemas, sin importar su afiliación original.

