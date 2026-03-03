Entrega Marco Bonilla auditorio y área de psicología en la Preparatoria Maestros Mexicanos

Con una inversión de 3.2 millones de pesos provenientes del Presupuesto Participativo, el Gobierno Municipal entregó las obras de rehabilitación integral del salón audiovisual y una nueva área de atención psicológica en la Preparatoria Maestros Mexicanos Norte, infraestructura que beneficiará de manera directa a mil 400 estudiantes.

Durante el evento de inauguración, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, destacó que la remodelación fue posible gracias a la organización de la comunidad estudiantil, docentes y padres de familia, quienes impulsaron el proyecto en la consulta ciudadana.

Las instalaciones recién entregadas resuelven un rezago histórico en el plantel. Por años, el auditorio operó con filtraciones de agua, muros deteriorados, butacas en malas condiciones y equipo de sonido obsoleto, lo que limitaba el desarrollo de las actividades académicas y culturales de la institución.

Además de la modernización del recinto, el proyecto contempló la habilitación de consultorios privados para brindar atención psicológica a los alumnos. Este nuevo espacio tiene como objetivo ofrecer acompañamiento profesional para atender problemáticas de salud mental como la ansiedad, el estrés y la depresión, factores que impactan directamente en el desempeño escolar.

Esta ciudad es de todas y todos, debemos colaborar para que esté bonita”, expresó el edil chihuahuense, quien exhortó a los jóvenes a aprovechar los nuevos espacios para prepararse profesionalmente.

Por su parte, la directora de la preparatoria, Tania Gabriela Cano, agradeció la intervención de las autoridades y subrayó el impacto de la obra más allá de la infraestructura: “Esto no es solo concreto, será un espacio muy útil para el desarrollo de los jóvenes. Reconocemos el trabajo para formar mentes fuertes en cada estudiante”.

A la entrega acudió también el director de Educación Media Superior del Gobierno del Estado, Gustavo Sabre, quien refrendó que la mejora de los espacios educativos es un paso fundamental para que la juventud chihuahuense alcance sus metas personales y profesionales.

