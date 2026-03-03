“Ahora sí", reforma electoral será enviada hoy; “se hicieron algunos ajustes”: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó este martes 3 de marzo de 2026 la razón por la cual no se envió ayer la iniciativa de la reforma electoral al Congreso de la Unión, tal y como se tenía previsto.

Previo a iniciar la presentación del tema de salud en su conferencia mañanera, la jefa de Estado dijo que recibió el documento, sin embargo, al analizarlo se percató que la propuesta modificaba algunos artículos adicionales “que tienen que ver con lo electoral”.

De acuerdo a la mandataria se hizo una nueva revisión y algunos comentarios, los cuales derivaron en cambios, por lo que aseguró "ya está lista ahora sí".

Ayer me entregaron la redacción de la reforma y todavía tuve algunos comentarios. Les platico esencialmente: se modificaban algunos artículos adicionales a los artículos que tienen que ver con lo electoral. Entonces en la tarde la revisamos para que no haya ninguna contradicción, ningún problema. Por eso no se envió, pero ya está lista ahora sí", aseguró.

Cabe mencionar que esta versión coincide con lo dicho anoche por el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, quien detalló que con el objeto de afinar algunos aspectos de la reforma constitucional en materia electoral, la presidenta había determinó postergar uno o dos días su envío a la Cámara de Diputados.

En este contexto, al dar a conocer que la propuesta no se enviaría al Congreso, el político originario de Zacatecas aclaró que los ajustes presidenciales no están enfocados en el método para elegir a plurinominales y la reducción de recursos a partidos, principales causas del rechazo de los aliados de Morena -el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)-.

Eso no se va a modificar, pero está viendo otros temas. Ella es muy cuidadosa y lo que plantea a las Cámaras lo revisa personalmente. Es un ejercicio que está llevando a cabo como otros ejercicios, pero es muy escrupulosa en lo que escribe y en lo que firma”, sentenció Monreal ayer.

El coordinador morenista reiteró que el PT y el PVEM mantienen sus reservas sobre la fórmula para conformar el Senado y la Cámara de Diputados, así como la reducción del costo de las elecciones. A pesar de ello, insistió en que el trato a sus aliados será respetuoso y que buscarán puntos de coincidencia rumbo a los próximos procesos electorales.

Reproducir

fdm