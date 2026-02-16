Pablo Lemus sorteará tres viajes a NY entre quienes se registren a Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció este lunes que regalará de su bolsa tres viajes a Nueva York, y la misma cantidad lo hará la aerolínea Volaris, que se rifarán entre quienes se inscriban a la “Tarjeta Única Al Estilo Jalisco”.

Quiero anunciar que voy a regalar de mi bolsa, pagado por recursos míos, de mí, solito, de mi lanita, no del gobierno, voy a pagar tres viajes, tres vuelos redondos a Nueva York, a personas que se inscriban a la credencial única ‘Al estilo Jalisco’.

Y Volaris ha anunciado que va a regalar otros tres, van a ser seis vuelos gratuitos Guadalajara-Nueva York directo por Volaris, tres pagados por mí, tres pagados por le CEO de Volaris, para que la gente de Jalisco que se inscriba a su tarjeta única vaya a echarse un cafecito a Nueva York”, explicó el mandatario.

Lemun indicó que tomó esta decisión ante las críticas que recibió, luego de explicar que quien tramite la tarjeta de débito puede incluso viajar a La Gran Manzana a tomarse un café.

“Porque hubo una polémica aquí, que yo dije que una persona que tuviera una tarjeta ‘Al estilo Jalisco’, como es una tarjeta Visa, bien podría pagar el sistema de Mi bici, o bien podría pagar su transporte público, o bien podría pagar en cualquier parte del mundo que quisiera viajar, pues es una tarjeta internacional, es Visa, podría pagar un café en Nueva York.

Y parece ser que esto indignó a la clase de la extrema izquierda, diciendo que había personas que no tenían posibilidades de viajar a Nueva York”, comentó el mandatario jalisciense.

¿Qué es la tarjeta 'Al Estilo Jalisco'?

'La Única' es una una iniciativa del gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, para concentrar diferentes programas y trámites en un solo registro y plástico.

Los usuarios de esta tarjeta podrán pagar el servicio de transporte público en el estado, inscribirte y contar con el Seguro Médico al Estilo Jalisco, así como acceder a los apoyos del gobierno estatal.

Además, los usuarios también podrán suscribirse al servicio de Mi Bici, obtener descuentos en multas y recargos, así como acceder a pagos a meses sin intereses en pagos de derechos en la entidad.

La tarjeta cuenta con el respaldo de Visa y es operada por la plataforma de Broxel, por lo que también se pueden hacer retiros en efectivo de cajeros automáticos de RED y hacer depósitos por hasta 28 mil pesos en negocios registrados.

También se pueden recibir remesas en la tarjeta, pagar servicios y compas en miles de establecimientos, acceder a créditos revolventes e ingresar dinero en un componente de ahorro con 10% de rendimiento anual y liquidez total.