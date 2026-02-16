Aseguran 13 autos y camionetas en bodega de Tlaquepaque

Autoridades del estado de Jalisco aseguraron 13 autos y camionetas en una bodega del municipio de Tlaquepaque.

Las labores de investigación desarrolladas por agentes especiales de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, a través de su Unidad de Investigación en Robo a Vehículos de Carga Pesada, permitieron ejecutar un cateo que derivó en el aseguramiento de 13 vehículos y mercancía presuntamente relacionada con un robo, algunos de los automotores carecían de placas y otros contaban con registros foráneos.

El operativo se realizó tras el reporte del robo de un vehículo marca Ford, tipo Mustang, color negro, ocurrido el pasado 4 de febrero, propiedad de un servicio de carga.

Con base en la denuncia, se activaron los protocolos correspondientes para la localización de los bienes y los responsables.

Derivado de labores de análisis e inteligencia, se obtuvo información que permitió ubicar un inmueble en la calle San Miguel, sin número, con letrero “Lona de Se Renta Bodega”, en la colonia El Campesino del municipio de Tlaquepaque, donde presuntamente se resguardaban los autos y mercancía vinculados al hecho delictivo.

Con base en ello, se solicitó la orden judicial ante el Juez Décimo Quinto.

La bodega asegurada Foto: Especial

Los autos y camionetas asegurados

Tras la autorización judicial, el cateo se llevó a cabo con la participación del Ministerio Público especializado en Robo a Vehículos de Carga Pesada, asegurando los siguientes automotores sin placas: Ford F-350, color blanco, con logos de "Troqueros Tonalá"; Ford F-150 XL, modelo 2018, color blanco; Nissan tipo estacas, color blanco con amarillo.

Vehículos con placas foráneas: Nissan tipo estacas, color blanco, placas de Nuevo León, con logos de "Service Excellence Interfit"; Mercedes Benz C300, color blanco, placas de Michoacán; Chevrolet Avalanche, color azul, placas de Michoacán.

Vehículos con placas locales y otros distintivos, General Motors Century, color negro; Mazda CX7, color negro; Chrysler Town & Country, color plata; Honda Odyssey, color gris; Nissan tipo bimbera, color blanco, con logos de "Grupo Quiñones Avícola"; Dodge Ram 4000, color rojo con caja seca blanca, modelo 2007; Volkswagen Jetta, color negro, modelo 2001.

Durante el operativo, tanto los vehículos como la bodega fueron asegurados por parte de la Fiscalía de Jalisco para continuar con las investigaciones.

Las indagatorias continúan con el objetivo de esclarecer los hechos, determinar la procedencia de los bienes asegurados y deslindar responsabilidades conforme a derecho.

JCS