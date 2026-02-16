Camión choca en Monterrey mientras… ¡chofer estaba en el baño!

Un camión de la Ruta 340 protagonizó un incidente inusual en Monterrey, Nuevo León, luego de que la unidad se desplazara sin conductor y terminara impactando al menos dos vehículos estacionados. El hecho no dejó personas lesionadas, pero generó tensión entre vecinos y automovilistas.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador descendió momentáneamente de la unidad para realizar necesidades fisiológicas. El camión, que se encontraba estacionado cerca de una depresión de tierra, comenzó a retroceder sin control varios metros.

El vehículo avanzó hasta incorporarse a la vía y colisionó contra dos automóviles estacionados en una colonia del sector. Testigos captaron en video el momento exacto en que la unidad descendía sin que nadie pudiera detenerla.

La marcha se detuvo cuando la defensa del camión quedó atorada en la parte frontal de uno de los vehículos afectados, evitando que continuara su trayectoria.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente qué medidas adoptará la empresa concesionaria de la Ruta 340 tras el percance.

Protocolos en transporte público

En términos normativos, los operadores del transporte público urbano tienen la obligación de asegurar completamente las unidades antes de descender, lo que incluye freno de estacionamiento y protocolos de inmovilización.

Especialistas en movilidad urbana señalan que este tipo de incidentes pueden derivar en responsabilidades administrativas y civiles, particularmente si se comprueba negligencia operativa.

En un hecho distinto, un transporte de personal terminó incendiado tras chocar contra un tráiler en la Carretera Laredo, a la altura del Anillo Periférico, en Apodaca.

El siniestro ocurrió la tarde del domingo 15 de febrero. Tras el impacto, la unidad comenzó a incendiarse, lo que obligó a la intervención de Protección Civil de Nuevo León.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, aunque el accidente generó congestionamiento vial severo en la zona.

El vehículo avanzó hasta incorporarse a la vía y colisionó contra dos automóviles estacionados. Captura de video

Congestionamientos recurrentes

En días recientes, la Carretera Laredo ha sido señalada por automovilistas como un punto crítico de tráfico. Usuarios en redes sociales han descrito la vialidad como un “estacionamiento”, denunciando largos tiempos de traslado y limitada presencia de autoridades para agilizar la circulación.

Especialistas en movilidad advierten que la combinación de alto flujo vehicular, transporte de carga y transporte de personal incrementa la probabilidad de incidentes, particularmente en horarios de alta demanda.

Ambos eventos reabren el debate sobre la seguridad en el transporte público y de personal en Nuevo León, así como la necesidad de reforzar protocolos operativos y supervisión.

Autoridades reiteraron que, pese a lo aparatoso de los incidentes, no se registraron personas lesionadas, lo que evitó consecuencias mayores.

asc