Llama Pablo Lemus a ser los mejores anfitriones y cobijar a la Selección Mexicana

En un vibrante encuentro con cientos de aficionados en las inmediaciones del torneo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se unió a las celebraciones previas al juego de la Selección Nacional. Rodeado por una multitud que vestía la camiseta verde y portaba artículos festivos, el mandatario jalisciense aprovechó el espacio para destacar la relevancia histórica del país en esta edición del torneo y contagiar de entusiasmo a los seguidores que se dieron cita para alentar al conjunto tricolor.

Durante su interacción con la afición, Lemus saludó a niños y jóvenes, y enfatizó la importancia del respaldo social hacia el equipo nacional en este inicio de campeonato. Con el puño en alto y frente a los micrófonos y cámaras de los asistentes, el gobernador de Jalisco lanzó un mensaje de unidad al declarar: “Tenemos que darles todo nuestro cariño y apoyo porque somos los mejores anfitriones y la selección lo siente”. Estas palabras desataron porras y cánticos entre la multitud, reafirmando el ánimo festivo que impera en la entidad.

Reproducir Lemus

La movilización ciudadana también contó con la presencia de figuras emblemáticas de la tribuna mexicana, como el reconocido aficionado “Caramelo”, quien portaba una réplica del trofeo en disputa y su tradicional sombrero charro decorado con banderas internacionales. Lemus y el icónico seguidor compartieron un saludo fraterno en medio de una atmósfera llena de color, intensificada por la activación de bengalas de humo verde que cubrieron la calle, mientras decenas de personas se tomaban fotografías con el funcionario estatal.

Hacia el cierre del encuentro, y en medio de las muestras de afecto de la gente, el mandatario jalisciense se despidió de los asistentes reiterando su apoyo a las comunidades locales. “A todos les mando un abrazo, cuídense mucho”, expresó Lemus antes de retirarse de la zona, concluyendo así una jornada en la que la afición y las autoridades se alinearon bajo el mismo propósito de respaldar a la escuadra mexicana.