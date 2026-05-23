Pablo Lemus inaugura Centro Regional de Autismo en Tepatitlán de Morelos

Inicia expansión de Centros Regionales de Autismo y Discapacidad Intelectual con la primera puesta en operación en Tepatitlán de Morelos

El mandatario estatal, Pablo Lemus Navarro, anunció la expansión de esta red regional en el estado, saliendo por primera ocasión del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG); el siguiente centro se proyecta en el municipio de Puerto Vallarta.

En Tepatitlán de Morelos, este centro brindará atención especializada a la población de 12 municipios de la región Altos Sur y estará abierto a las familias de zonas aledañas.

La atención estará dirigida a niñas, niños, adolescentes y personas adultas de 3 a 60 años, quienes podrán acceder a servicios de diagnóstico y atención terapéutica especializada.

Con el objetivo de ampliar la cobertura de atención especializada y mejorar la calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Discapacidad Intelectual (DI), el Gobierno de Jalisco inauguró el primer Centro Regional de la Red Estatal de Centros de Autismo y Discapacidad Intelectual, en Tepatitlán de Morelos.

Este espacio representa el arranque de la Red Estatal de Centros de Autismo, saliendo por primera ocasión del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG); el siguiente centro se proyecta en el municipio de Puerto Vallarta.

El Gobierno del Estado y el Sistema DIF Jalisco avanzan en la inclusión de todas las personas, especialmente de niñas y niños, con un enfoque de derechos humanos, cercanía y servicios especializados y dignos.

Pablo Lemus Navarro, gobernador del estado, señaló que continuará la construcción de estos Centros de Autismo, con inmuebles y personal especializado para la atención de las y los jaliscienses.

Además, destacó la voluntad de los gobiernos municipales, como es el caso de Tepatitlán de Morelos y Puerto Vallarta, para la donación de los predios donde se afianzan dichos centros.

En Tepatitlán de Morelos, este centro —construido por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), con una inversión superior a los 160 millones de pesos destinados a construcción, vialidades y equipamiento— brindará atención especializada a la población de 12 municipios de la región Altos Sur y estará abierto a las familias de zonas aledañas.

La atención estará dirigida a niñas, niños, adolescentes y personas adultas de 3 a 60 años, quienes podrán acceder a servicios de diagnóstico y atención terapéutica especializada. También se ofrecerán talleres prelaborales para personas de 15 a 60 años, con el propósito de fortalecer su autonomía e inclusión social.

“Hoy es uno de esos días que hace que todo valga la pena (...) Cuando visibilizas una situación, inmediatamente esto tiene un factor de socialización y la gente se acerca”, afirmó Pablo Lemus a la comunidad tepatitlense, que por años ha formado parte de este objetivo de dignificar los servicios de salud para personas con TEA y DI.

Lemus Navarro agregó que, por más de diez años de trabajo en el servicio público, el proyecto que encabeza ha impulsado la ampliación de estos espacios en los municipios de Guadalajara y Zapopan.

Este centro brindará atención a una población potencial de 58 mil 897 personas con discapacidad, limitación o alguna condición mental en la región Altos Sur, de las cuales 16 mil 188 son habitantes de Tepatitlán de Morelos.

Esta estadística de la región Altos Sur considera a las personas que viven con alguna discapacidad, y lo que se busca con los Centros de Autismo es contar con un censo más claro sobre cuáles son las personas que viven con esta condición, cuáles tienen discapacidad intelectual y de qué tipo, información que no está desagregada en los estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).