Abuelito muere al ser atropellado por su propio auto; no puso freno

En Tlaxcala, un abuelito fue atropellado por su propio automóvil en sus terrenos de labor en la comunidad de San Lorenzo Techalote, en el municipio de Hueyotlipan.

Lo que parecía una jornada normal de trabajo para el hombre de 67 años termino en tragedia, cuando todo parece indicar que el adulto bajó de su automóvil un Hyundai Atos de color rojo, con placas de circulación del Estado de México, que no tenía freno y lo alcanzó.

Los primeros reportes indican que el adulto mayor, identificado como Geraldo “N”, quedó atrapado entre su automóvil, un poste de concreto y una cerca de alambre de púas sostenida por una viga de madera.

Fueron sus familiares quienes localizaron el cuerpo sin vida del adulto mayor, cuando fueron a buscarlo, después de varias horas de no saber nada de él.

Al lugar arribaron los servicios de emergencia, la policía municipal y paramédicos locales confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, debido a la complejidad de la situación, arribaron en apoyo elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala.

Personal del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizó el levantamiento del cuerpo para practicarle la necropsia de ley.

Muere bebé atropellado por transporte escolar

Por ABC Noticias

En días pasados, un bebé de un año y ocho meses murió atropellado por una camioneta que presuntamente operaba como transporte escolar irregular, luego de que la conductora reanudara la marcha tras recoger a uno de sus hermanos en un domicilio del municipio de Zuazua, Nuevo León.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas de este miércoles sobre la calle Andalucía, en su cruce con la avenida Santa Elena, en la colonia Valle de Santa Elena, sector San Fernando, de acuerdo a ABC Noticias.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la conductora identificada como Ana Esthela “N”, de 38 años, quien ahora se encuentra detenida, llegó al domicilio a bordo de una camioneta blanca Ford tipo Van, con placas de circulación de Tamaulipas, para recoger a uno de los menores que trasladaba a la escuela.

Cuando el niño de cinco años abordó la unidad, la mujer avanzó sin percatarse de que su hermano menor había salido de la vivienda y caminaba detrás de ellos.

La camioneta atropelló al pequeño con una de las llantas traseras, lo que provocó que sus familiares salieran de inmediato al escuchar lo ocurrido.

Según la entrevista recabada por los agentes investigadores, el padre del menor relató que había salido de su domicilio para llevar a su hijo de cinco años al transporte escolar, pero no advirtió que el bebé, de un año y ocho meses, había salido detrás de ellos.

Tras el impacto, el hombre cargó al pequeño y lo ingresó a la vivienda para intentar auxiliarlo, aunque ya no respondía, mientras vecinos solicitaron el apoyo de las autoridades.

Minutos después arribaron paramédicos, quienes revisaron al niño y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La central de radio de la AEI recibió el reporte del fallecimiento alrededor de las 09:00 horas, por lo que agentes ministeriales acudieron al sitio para iniciar las indagatorias y recabar testimonios sobre la mecánica del accidente.

La conductora fue detenida y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Además de esclarecer las circunstancias del atropellamiento, las autoridades indagan las condiciones en las que la mujer prestaba el servicio de transporte escolar, debido a que presuntamente operaba de manera irregular y sin contar con la autorización correspondiente.

El caso será investigado para establecer las responsabilidades por la muerte del menor y determinar si existieron otras irregularidades en la prestación del servicio.