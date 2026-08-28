Pablo Lemus alista proyectos hidráulicos para mejorar abasto de agua en Guadalajara

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que acudirá a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para avanzar en los proyectos hidráulicos acordados con la presidenta Claudia Sheinbaum, y que darán certeza al abasto de agua en diversos zonas de la entidad.

El mandatario estatal informó que espera recibir la validación técnica para el proyecto del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara y para la modernización de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle, obras consideradas prioritarias para mejorar el abasto y la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Estaremos en Conagua para recibir ya la validación del proyecto, tanto del nuevo acueducto sustituto de Chapala-Guadalajara, como la validación también de la modernización de la planta potabilizadora número uno en la colonia Miravalle”, señaló.

Lemus explicó que la planta de Miravalle tiene un papel central en el suministro de agua de la metrópoli, debido a que recibe prácticamente todo el líquido proveniente del Lago de Chapala para su tratamiento y posterior distribución.

Modernización de Miravalle contempla inversión de 7 mil 500 millones de pesos

La modernización contempla una inversión estatal estimada en 7 mil 500 millones de pesos y se realizará en tres etapas.

La primera considera la sustitución de filtros y trabajos de cloración, con una conclusión prevista para marzo de 2027.

De acuerdo con el gobierno estatal, las primeras mejoras en la calidad del agua podrían comenzar a percibirse desde octubre.

Además de los proyectos de Chapala y Miravalle, Lemus informó que la presidenta Claudia Sheinbaum acordó respaldar obras pendientes relacionadas con el sistema de la presa El Zapotillo.

“También acordamos ciertas obras que hará la Federación, principalmente con el afluente que viene de Zapotillo. Tiene todavía unas obras pendientes que son un acueducto y que son obras de ingeniería eléctrica”, explicó.

Con estas obras, el gobierno estatal busca atender dos necesidades de la Zona Metropolitana de Guadalajara: mejorar el abasto de agua y elevar la calidad del líquido que llega a los hogares.

La reunión con Conagua será un paso para avanzar de los acuerdos técnicos y políticos a la ejecución de los proyectos, pues la validación de la dependencia es necesaria para continuar con su desarrollo y financiamiento.