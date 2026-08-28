VIDEO: Oso sorprende a habitantes en el sur de Monterrey; Protección Civil interviene

El avistamiento de un oso deambulando por las calles de Monterrey generó una rápida movilización por parte de elementos de Protección Civil de Nuevo León durante la mañana de este viernes.

El avistamiento fue reportado a las 06:48 horas en la colonia Soria Privada Natural al sur de la capital del estado. Elementos de la corporación estatal que atendieron el llamado y acudieron a la zona comprobaron la presencia del animal que andaba deambulando por calles de la colonia.

En el cruce de Paseo del Acueducto y Soria, el animal fue interceptado y ahuyentado hacia su hábitat, de forma preventiva. Autoridades no informaron de viviendas afectadas ni personas lesionadas.

Los avistamientos de osos en colonias cerca de zonas serranas son comunes en Nuevo León.