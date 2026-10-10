Colectivo de catrinas regionales fortalece el orgullo por las raíces mexicanas

“Octubre es uno de los meses con mayor actividad para nosotros, aunque más que considerarlo trabajo, lo vemos como una gran oportunidad de compartir nuestra pasión, de mostrar la riqueza de nuestras tradiciones y, sobre todo, de enaltecer nuestros trajes regionales y la figura de la Catrina.

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Para nosotros, cada presentación es una oportunidad de acercar un pedacito de México a la gente y recordar la enorme riqueza cultural que tenemos”, expresó Esmeralda Cortés Gallardo Suárez, directora del Colectivo Orgullo de México Catrinas Regionales.

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Dijo que no han dejado de tener actividades, incluso desde principios de año. A partir de la Megacalenda, han participado en diferentes eventos, entre ellos la Banda Monumental Oaxaqueña, la fotografía oficial con el club de los 49ers de la NFL y su participación como invitadas especiales en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la obra México, el ombligo de la Luna. También participarán en el Desfile de Alebrijes Monumentales, el desfile en Tecámac, la Casa Fuerte del Indio Fernández, el Gran Desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México y el desfile en Tlalpan, entre otros. Expresó que es una temporada muy intensa, pero también muy emocionante para todos los que forman parte de Orgullo de México Catrinas Regionales.

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“Dirigir a un grupo tan grande e importante como Orgullo de México Catrinas Regionales es una responsabilidad muy grande, porque trabajas y convives con personas de diferentes edades, historias y contextos. Cada integrante llega con algo especial que aportar y eso hace que este proyecto sea muy enriquecedor.

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En lo personal, me siento profundamente orgullosa de pertenecer a este colectivo, de tener la oportunidad de dirigirlo y, sobre todo, de compartir el camino con tantas personas maravillosas.

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Para mí no se trata únicamente de dirigir un grupo, sino de construir una comunidad en la que todos compartimos el mismo orgullo por nuestras raíces, nuestras tradiciones y nuestra identidad mexicana”, dijo Esmeralda Cortés Gallardo.

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También dijo que, afortunadamente, cada vez se suman más personas a su proyecto, ya que las convocatorias son abiertas y eso permite que quienes se identifican con él puedan acercarse y sentirse con la confianza de formar parte de este.

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También dijo que no buscan que todos sean iguales; al contrario, cada persona aporta su esencia, su historia y la riqueza de su región. Eso es precisamente lo que hace especial a Orgullo de México Catrinas Regionales: la diversidad que existe dentro de su propia cultura.

Cortés Gallardo dijo que, por su magnitud y proyección, el Gran Desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México es uno de los eventos más importantes de la temporada, pero para ellos todos los espacios tienen valor. Puede ser un gran desfile, una plaza pública, un evento cultural o incluso una escuela; lo importante, dijo, es tener la oportunidad de compartir y enaltecer nuestras tradiciones.

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Lo que más les emociona, dijo, es ver las caras de emoción de las personas, especialmente de los niños, cuando se les acercan, cuando conocen sus trajes o cuando descubren algo nuevo sobre nuestra cultura. Es algo indescriptible. Ahí es cuando recuerdas por qué haces todo esto, dijo.

Finalmente, la directora del Colectivo Orgullo de México Catrinas Regionales recomendó al público en general que nunca deje de trabajar por sus sueños y que se sienta orgulloso de nuestras raíces, nuestras costumbres y nuestras vestimentas.

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México tiene una riqueza cultural inmensa y nosotros podemos contribuir a mantenerla viva compartiéndola, respetándola y enseñándola a las nuevas generaciones.

Las puertas siempre estarán abiertas para quienes quieran acercarse, participar y compartir este orgullo con nosotros, porque este proyecto no pertenece solamente a quienes desfilamos o nos caracterizamos. En realidad, todos somos Orgullo de México Catrinas Regionales”, dijo.