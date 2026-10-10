Río Purificación arrastra a madre e hijo; son encontrados sin vida

Alma Elizabeth, de 36 años y su hijo William, de 16, perdieron la vida tras ser arrastrados por la corriente del río Purificación, en el norte de Tamaulipas, cuyo caudal había crecido debido a las lluvias registradas en la entidad y en el vecino estado de Nuevo León.

El incidente ocurrió la noche del viernes, cuando Alma Elizabeth y sus hijos William, de 16 años, y Aníbal, de 13, acudieron a observar el caudal.

Antes, las autoridades ya habían alertado a la población para que no se acercara a la zona debido a la creciente y a la fuerza de la corriente.

Foto: Alfredo Peña | Excélsior

Por causas aún no esclarecidas, Alma Elizabeth y William fueron arrastrados por el agua.

Aníbal salió a pedir ayuda, lo que generó un operativo de Protección Civil Estatal y Municipal, así como la movilización de vecinos del poblado que se enteraron de la situación.

Las labores de búsqueda se suspendieron cerca de la 01:00 de la mañana y se reanudaron este sábado. Alrededor de las 13:00 horas, con apoyo de un dron de Protección Civil Estatal, las autoridades localizaron el cuerpo de Alma Elizabeth a unos dos kilómetros del punto donde habían sido arrastrados.

Cerca de las 15:00 horas, el cuerpo de Alma Elizabeth llegó a tierra firme con apoyo de habitantes que utilizaron una lancha.

Simultáneamente, las autoridades informaron que habían localizado a William a unos dos kilómetros más de distancia.

Foto: Alfredo Peña | Excélsior

Vía aérea, el cuerpo de William fue extraído y trasladado al sitio donde había sido llevado el cuerpo de Alma Elizabeth.

Las víctimas eran residentes de Ciudad Victoria, se desconoce cómo fueron arrastrados por el agua.

Las autoridades acudieron a tomar conocimiento de los hechos y trasladaron los cuerpos al SEMEFO para realizar las investigaciones forenses correspondientes.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, exhortó a la población a extremar precauciones y no acercarse a ríos o caudales con gran volumen de agua, debido a las lluvias recientes.