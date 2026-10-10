Encuentran sin vida a pastor en templo cristiano de Ciudad Victoria

El pastor de una iglesia cristiana en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se quitó la vida dentro de su templo, hasta el momento se desconocen las causas que lo llevaron a atentar contra su vida.

El escenario de los hechos fue el templo cristiano “Emanuel”, ubicado en la calle Perales con Floresta, en la colonia Linda Vista, al oriente de Ciudad Victoria.

El hallazgo se reportó alrededor de las 09:00 horas, según los primeros reportes, una integrante de la congregación encontró el cuerpo y de inmediato solicitó apoyo a los cuerpos de emergencia.

Foto: Alfredo Peña | Excélsior

Al llegar, personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Estatal, quienes corroboraron la situación, posteriormente arribó personal de la Unidad General de Investigación para iniciar las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la investigación correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad del fallecido ni las causas del deceso.