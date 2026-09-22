Organizaciones de pacientes sostienen la atención de enfermedades de alto impacto

Las organizaciones de pacientes en México asumen actualmente gran parte de la atención de enfermedades de alto impacto con recursos propios y apoyo privado. Esta labor se desarrolla ante la insuficiencia de cobertura del sistema público, el cual, según un estudio reciente, presenta carencias que obligan a estas agrupaciones a operar como un sistema de salud paralelo. El diagnóstico se desprende del informe "El sistema de salud paralelo que México no reconoce, pero del que depende", elaborado a partir de una investigación realizada entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.

El estudio, impulsado por Insight Comunicación Estratégica y Humana y PAS con levantamiento de datos por Ipsos en México, revela que el 91% de las organizaciones participantes califica al sistema público de salud como deficiente o muy deficiente. Solo el 7% de los consultados lo considera aceptable y un 2% bueno, mientras que ninguna organización lo evalúa como excelente.

Entre los problemas principales identificados, el 33.33% de los encuestados señala el desabasto de medicamentos como el mayor desafío estructural. Asimismo, el 20% destaca la falta de personal médico capacitado, mientras que un 13% apunta a las largas esperas para acceder a diagnósticos y tratamientos como una barrera crítica.

Respecto a la formación del personal, el 73.33% de las organizaciones considera que los médicos de primer contacto carecen de la capacitación necesaria para lograr diagnósticos rápidos y precisos. En cuanto a la innovación, el 65% de los participantes sostiene que los pacientes no se han beneficiado de los avances en investigación, lo que resulta en el uso de terapias obsoletas o de generaciones anteriores.

Ante este escenario, las asociaciones han desarrollado modelos integrales que incluyen desde transporte y alimentación hasta acompañamiento emocional y vigilancia médica. Según el informe, estos modelos permiten atender a más de 3 mil familias al año en cáncer infantil, lo que representa casi el 50% de la incidencia de esta enfermedad en el país. En otros ámbitos, han logrado reducir hasta 10 meses los tiempos de diagnóstico en ciertos cánceres digestivos.

Aunque existe una percepción de mayor apertura al diálogo en el sexenio 2024–2030, las organizaciones reclaman una participación vinculante y no solo testimonial. El 95.56% de las asociaciones encuestadas subraya la necesidad urgente de implementar un registro nacional de pacientes por patología para mejorar la coordinación y la atención sanitaria en México.