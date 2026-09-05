Adelantan temporada de curvina golfina en hábitat de vaquita marina

La temporada de curvina golfina (Cynoscion othonopterus), en el Alto Golfo de California, se adelantó, de acuerdo con las fechas establecidas por la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), del 1 de septiembre de 2026 al 1 de abril de 2027, sin que haya hasta el momento corrida de la especie en Santa Clara, Sonora o San Felipe, Baja California.

De esta forma, la eventual captura de curvina golfina iniciará de nueva cuenta con las artes de pesca prohibidas desde septiembre de 2020, y luego de una espera de siete meses por parte del sector pesquero, sin que el Gobierno de México haga oficial el prometido cambio de polígonos de protección de la vaquita marina, que permitirá el regreso de las redes de enmalle, esas que nunca se fueron, en el 86 por ciento del polígono de protección.

Se adelanta la temporada de curvina golfina en el Alto Golfo.

El Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), estableció una cuota de captura, publicada a inicios de año en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de cuatro mil 485 toneladas de peso entero, equivalentes a tres mil 738 toneladas de peso eviscerado y 78.5 toneladas de vejiga natatoria ("buche"), que se vende para su consumo en China.

La cuota de captura de 2026 es 26.62 por ciento superior a la de 2025, en contraste con 2024 y 2023, cuando el volumen permitido se redujo 28.20 por ciento y 37.80 por ciento, respectivamente.

Se adelanta la temporada de curvina golfina en el Alto Golfo.

Según un estudio del propio IMIPAS, la pesquería de curvina golfina se encuentra en números rojos, ya que desde 2017 la mayoría de estos peces en el mar (90 por ciento), está por debajo del tamaño legal de captura, de al menos 64 centímetros.

Falta de vigilancia

A pesar de que las actividades pesqueras van en aumento, y que también está próxima a levantarse la veda de camarón en el Alto Golfo de California, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), mantiene presencia sólo con cuatro inspectores asignados al Puerto de San Felipe, Baja California.

Fuentes consultadas por Excélsior, dieron a conocer que el personal de la Profepa depende al 100 por ciento de lo que haga la Secretaría de Marina (Semar), porque carece de combustible para mover sus camionetas o las embarcaciones que tienen abandonadas dentro del sector naval.

Se adelanta la temporada de curvina golfina en el Alto Golfo Ernesto Méndez

Revelaron que desde hace aproximadamente tres años no llega personal de apoyo de oficinas centrales y sólo los cuatro elementos están ahí para inspeccionar y vigilar todo el polígono de Refugio de la Vaquita Marina, de mil 841 kilómetros cuadrados, que ocupa una superficie mayor a la de la Ciudad de México (mil 485 kilónetros cuadrados).

Muestra del abandono es que, en Santa Clara, Sonora, no hay ningún inspector federal de Profepa a partir de 2017, hace nueve años, cuando pescadores furtivos incendiaron sus camionetas oficiales.