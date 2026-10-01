Oposición usa a ex presidentes por falta de nuevos líderes

La presidenta consideró que ante la falta de cuadros políticos jóvenes, la oposición ha optado por devolver a la esfera pública a ex presidentes para posicionar temas, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante apariciones recientes en diversos foros de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, Sheinbaum destacó que es evidente la falta de una nueva generación de políticos opositores.

Al termino PRIAN (PRI y PAN), usado como sinónimo de oposición, Sheinbaum sumó al partido Movimiento Ciudadano (MC), para crear el término “Macprianismo”.

“Vean cómo está el ‘Macprianismo’. Qué tienen qué buscar a los ex presidentes porque no tienen cuadros políticos que puedan defender posiciones. Tienen a Fox, traidor a la democracia. Y a Calderón, o sea, ellos son los que están haciendo la campaña.

“O sea, dónde están los jóvenes”, expuso Shgeinbaum.

Respecto a la comparecencia del ex presidente Felipe Calderón en un foro en la Ciudad de México convocado por organizaciones ligadas a la derecha, crítico los señalamientos hacia a su administración en materia de democracia, libertad de expresión y combate al crimen organizado.

“Primero, la hipocresía. ¿Cómo Calderón habla de democracia?” (…) “Se atreve a decir que hay problemas con la delincuencia organizada y supuestamente vínculos con el poder, cuando puso a García Luna como Secretario de Seguridad, es de verdad, de no creerse, de no creerse. ¿Cómo no le da vergüenza?”, recalcó Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo deploró que un grupo de ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro incursionaran en el Centro Cultural Los Pinos, para “decapitar” la escultura de Felipe Calderón que se encontraba tirada en uno de los jardines del complejo.