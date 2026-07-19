Operativo de verano en Hidalgo: 5 mil 700 agentes cuidarán a turistas y viales
El Gobierno de Hidalgo arrancó un operativo especial que moviliza a 5 mil 700 policías y 700 patrullas para vigilar los 84 municipios del estado durante el verano.
Hidalgo desplegó un operativo especial de seguridad con el objetivo de reforzar la vigilancia durante el periodo vacacional de verano, el cual contempla la participación de 5 mil 700 elementos de seguridad y alrededor de 700 patrullas en los 84 municipios de la entidad.
El dispositivo permanecerá vigente del 16 de julio al 31 de agosto y contempla recorridos de vigilancia en carreteras estatales y federales, además de la presencia de corporaciones de seguridad en balnearios, centros turísticos y otros puntos con alta afluencia de visitantes, a fin de prevenir la comisión de delitos y brindar atención oportuna ante cualquier emergencia.
Como parte de las acciones, también se habilitarán módulos de atención ciudadana a través de las 27 jefaturas regionales y cinco delegaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, donde turistas y población en general podrán recibir orientación, apoyo e información durante sus traslados.
El operativo incluye además una campaña de prevención para alertar a la ciudadanía sobre posibles fraudes relacionados con compras en línea y ofertas vacacionales, así como recomendaciones para disminuir accidentes en carretera, evitar robos a viviendas durante las ausencias por vacaciones y fomentar el uso adecuado de las líneas telefónicas 911 para emergencias y 089 para denuncias anónimas.
Con este despliegue, las autoridades buscan mantener una vigilancia permanente en los principales corredores viales y destinos turísticos del estado durante una de las temporadas con mayor movilidad de personas.