Operativo de verano en Hidalgo: 5 mil 700 agentes cuidarán a turistas y viales

Hidalgo desplegó un operativo especial de seguridad con el objetivo de reforzar la vigilancia durante el periodo vacacional de verano, el cual contempla la participación de 5 mil 700 elementos de seguridad y alrededor de 700 patrullas en los 84 municipios de la entidad.

El dispositivo permanecerá vigente del 16 de julio al 31 de agosto y contempla recorridos de vigilancia en carreteras estatales y federales, además de la presencia de corporaciones de seguridad en balnearios, centros turísticos y otros puntos con alta afluencia de visitantes, a fin de prevenir la comisión de delitos y brindar atención oportuna ante cualquier emergencia.

Como parte de las acciones, también se habilitarán módulos de atención ciudadana a través de las 27 jefaturas regionales y cinco delegaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, donde turistas y población en general podrán recibir orientación, apoyo e información durante sus traslados.

El operativo incluye además una campaña de prevención para alertar a la ciudadanía sobre posibles fraudes relacionados con compras en línea y ofertas vacacionales, así como recomendaciones para disminuir accidentes en carretera, evitar robos a viviendas durante las ausencias por vacaciones y fomentar el uso adecuado de las líneas telefónicas 911 para emergencias y 089 para denuncias anónimas.

Con este despliegue, las autoridades buscan mantener una vigilancia permanente en los principales corredores viales y destinos turísticos del estado durante una de las temporadas con mayor movilidad de personas.