Pemex asegura que la Refinería Olmeca opera con normalidad tras incidente en Paraíso

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la mañana de este lunes se registró un incidente operativo menor en las instalaciones de la Refinería Olmeca, ubicada en este municipio, el cual fue controlado de manera oportuna por los sistemas de seguridad interna sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones a la producción.

De acuerdo con los datos oficiales emitidos por la institución, el evento ocurrió exactamente a las 7:35 horas en una bomba de carga de crudo del complejo refinador. El fallo en el equipo provocó una fuga que derivó en una pérdida menor de aceite crudo, acompañada de un fuego incipiente y la emisión de humo negro en la zona afectada. Tras activarse las alertas, personal contraincendios de la empresa estatal extinguió la flama de forma inmediata.

La empresa productiva del Estado precisó que la Refinería Olmeca se encuentra en condiciones normales de operación. Asimismo, la administración de la planta confirmó que el suceso no generó ninguna situación de riesgo para la integridad del personal, la seguridad de las comunidades aledañas ni el medio ambiente de la región costera de Tabasco.

Tras el control de la contingencia, la petrolera exhortó a la población a evitar rumores. "Pemex reitera su compromiso con la seguridad de sus trabajadores y de la población, y exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, para evitar confusiones y contar con información veraz y oportuna", señaló el comunicado de la institución. Los protocolos de supervisión continúan activos para garantizar la continuidad de las actividades en el complejo industrial.